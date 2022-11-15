Из-за массированного ракетного удара российских террористов по Украине мобильные операторы вынужденно ограничили работу некоторых сервисов.
Как сообщает мэр Львова Андрей Садовый, на этот шаг пошли ради экономии электроэнергии и возможности совершать звонки.
"Мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки", - написал Садовый в Telegram.
Ракетные удары по Украине 15 ноября: что известно
Сегодня в областях Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах при этом предупредили об угрозе ракетного обстрела со стороны РФ. В небе зафиксированы ракеты.
Советник ОП Алексей Арестович сообщил о массированном пуске ракет Украиной и связал его с саммитом "Большой двадцатки", который сегодня стартовал на Бали.
По информации главы Криворожской РОА Александра Вилкула, осуществляется запуск ракет Х-101 с бомбардировщика Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.
В нескольких регионах Украины раздались взрывы. Часть российских ракет сбили силы ПВО, но есть и "прилеты".