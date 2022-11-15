Это вынужденные меры для стабилизации возможности совершать звонки.

Из-за массированного ракетного удара российских террористов по Украине мобильные операторы вынужденно ограничили работу некоторых сервисов.

Как сообщает мэр Львова Андрей Садовый, на этот шаг пошли ради экономии электроэнергии и возможности совершать звонки.

"Мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки", - написал Садовый в Telegram.

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Ракетные удары по Украине 15 ноября: что известно

Сегодня в областях Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах при этом предупредили об угрозе ракетного обстрела со стороны РФ. В небе зафиксированы ракеты.

Советник ОП Алексей Арестович сообщил о массированном пуске ракет Украиной и связал его с саммитом "Большой двадцатки", который сегодня стартовал на Бали.

По информации главы Криворожской РОА Александра Вилкула, осуществляется запуск ракет Х-101 с бомбардировщика Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.

В нескольких регионах Украины раздались взрывы. Часть российских ракет сбили силы ПВО, но есть и "прилеты".

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