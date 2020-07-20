Британия просит Японию развернуть 5G без Huawei

Британия делает ставку на конкуренцию и разработку недорогих продуктов, приемлемых для британских телекоммуникационных компаний

Британское правительство обратилось к Японии с просьбой оказать помощь в развитии телекоммуникационной сети 5G без привлечения китайской компании Huawei.

Об этом сообщает Nikkei.

Альтернативными поставщиками оборудования 5G названы японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd.

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Великобритания имеет целью привлечь японские компании к конкуренции с другими телекоммуникационными компаниями, такими как шведская Ericsson и финская Nokia, чтобы способствовать разработке недорогих продуктов, приемлемых для британских телекоммуникационных компаний.

Huawei: история конфликта

В 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

В мае 2019 года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei.

В мае 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei.

1 июля 2020 года Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

13 июля 2020 года в Huawei заявили, что надеются на отсрочку до 2025 года в вопросе отстранения компании от развертывания 5G в Великобритании.

15 июля 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился полностью очистить британскую сеть 5G от оборудования китайской компании Huawei к 2027 году.

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