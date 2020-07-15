Британия отказалась от оборудования Huawei в сети 5G

В Huawei назвали это решение политическим, и подчеркнули, что оно вредит Великобритании и ее жителям

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился полностью очистить британскую сеть 5G от оборудования китайской компании Huawei к 2027 году.

Согласно решению, операторы не смогут покупать у Huawei компоненты для сети 5G с конца этого года. Об этом сообщает Reuters.

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Когда оборудование будет изъято из сети 5G

Операторам также предписано полностью отказаться от использования оборудования Huawei в сети 5G к 2027 году. Об этом сообщил парламенту министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Британии Оливер Дауден.

Что это значит

Отказ от оборудования Huawei будет означать задержку введения в строй сети 5G на два-три года и увеличение расходов на нее на 2 миллиарда фунтов стерлингов ($2,5 миллиарда).

Кому выгодна отсрочка

Как отмечает агентство, семилетняя отсрочка — хорошая новость для британских операторов связи, таких как BT, Vodafone и Three, которые опасались, что им придется потратить миллиарды фунтов, чтобы отказаться от оборудования Huawei гораздо раньше.

К тому, чтобы отменить принятое в январе решение о предоставлении Huawei ограниченного доступа к сети 5G, Джонсона подталкивал Вашингтон. По словам Даудена, Национальный центр кибербезопасности «существенно изменил оценку безопасности присутствия Huawei в сети 5G Великобритании». Он добавил, что ведомство больше не может гарантировать стабильные поставки оборудования Huawei после новых санкций США.

Телекоммуникационные компании также должны будут прекратить использование оборудования Huawei в сети широкополосной стационарной оптико-волоконной связи в течение ближайших двух лет.

«Это было непростое решение, но оно является правильным для телекоммуникационных сетей Великобритании, для нашей национальной безопасности и нашей экономики, как сейчас, так и, безусловно, в долгосрочной перспективе… Ко времени следующих выборов мы в законодательном порядке примем необратимое требование полного изъятия оборудования Huawei из наших сетей 5G», — заявил Дауден.

В Huawei назвали это решение политическим, и подчеркнули, что оно вредит Великобритании и ее жителям.

Huawei: история конфликта

В 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

В мае 2019 года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei.

В мае 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei.

1 июля 2020 года Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

13 июля 2020 года в Huawei заявили, что надеются на отсрочку до 2025 года в вопросе отстранения компании от развертывания 5G в Великобритании.

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