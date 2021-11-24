Ведущий телепроекта рассказал, каким будет новый "холостяк" Алекс.

Телеведущий популярного украинского шоу "Холостяк" Григорий Решетник раскрыл подробности 12-го сезона романтического проекта, главным героем которого стал Алекс Топольский.

Как рассказал ведущий в интервью КП, Алекс - очень харизматичный и красивый, поэтому многие девушки даже среди телезрительниц влюбятся в него.

Читайте также"Холостяк 12": появились первые кадры со съемок реалити (видео)"Алекс - разный, но умеет контролировать свои эмоции. Очень интересный, с чувством юмора, но в то же время по-мужски сдержанный человек, который слов на ветер не бросает и все делает осознанно, несет ответственность за свои слова и поступки. Он эмоционален и открыт к приключениям, к любви", - поделился Решетник.

На вопрос журналистов, не будет ли Алекс занудным для шоу, ведь в Instagram у него очень много философских постов, Григорий заверяет, что мужчина очень интересный и эмоциональный.

"Алекс - один из немногих "холостяков", который спрашивает, интересуется, пишет мне и советуется по каким-то вопросам. Это говорит о сильной личности, которая готова принимать мнение другого человека. Многие часто ошибаются, им кажется, что они все знают", - добавил Решетник.

"В этом сезоне собрались очень смелые девушки. Это огонь!"- заинтриговал ведущий "Холостяка".

Как сообщалось, съемки 12-го сезона шоу "Холостяк" уже стартовали. Ведущий-Григорий Решетник, главный герой - Алекс Топольский. Премьера романтического реалити состоится в марте 2022 года.

Автор: Виолетта Орлова