Директор по развитию бизнеса Rakuten Viber Атанас Райков рассказал УНИАН о том, как компании удалось объединить коммуникацию с финтехом, запустив услугу прямых денежных переводов через мессенджер, поделился планами о запуске в Viber собственной криптовалюты и рассказал, как в будущем через мессенджеры можно будет выполнять множество важных операций, не выходя из приложения.

Согласно результатам последних исследований, Viber является самым популярным приложением в Украине. По вашему мнению, в чем конкурентное преимущество вашего мессенджера по сравнению с другими приложениями, такими как Telegram, WhatsApp?

Мы объясняем это так: пользователи пришли за ценой, а остались из-за качества. Мы стали первым приложением в своем роде, которое предложило украинцам бесплатный обмен сообщениями и звонками и подходило для всех смартфонов. Качество нашего сервиса изначально было высоким, и мы постоянно инвестировали в его улучшение, запускали дополнительные функции, которые соответствовали нуждам пользователей и, таким образом, увеличивали свою базу клиентов и охват. Потому сейчас мы – ведущий мессенджер в Украине.

Последние данные свидетельствуют о том, что Viber установлен на 97 процентах смартфонов в стране, и это, в свою очередь, огромная ответственность для нас. Потому сейчас нашим главным приоритетом, в который мы инвестируем, является обеспечение конфиденциальности и безопасности нашей платформы.

Если мы сейчас посмотрим на Facebook, есть множество вещей, о которых соцсеть задумывается не так серьезно, как следовало бы. Например, речь идет о конфиденциальности данных пользователей, поскольку Facebook сохраняет передаваемую информацию для разных целей, что, на самом деле, делается это не в интересах самих пользователей. Viber так не поступает. Мы используем сквозное шифрование – мы довольно часто говорим об этом, и это очень важно. Простыми словами, сквозное шифрование означает, что никто в Viber, даже наши ведущие инженеры, которые обеспечивают работу сервиса, не могут иметь доступа к сообщениям и звонкам. Ни до отправки, ни после. Это наше стратегическое решение.

Еще один важный момент, который стоит отметить, Viber является частью большой мировой компании – Rakuten, которая основана в Японии. Ее основатель в прошлом году посетил Украину, встречался с президентом Зеленским. Это очень уважаемая компания, которая имеет свое лицо, штаб-квартиру, которая зарегистрирована в соответствии с японским законодательством. И все нормы, высокие стандарты, в соответствии с которыми работает компания в Японии, распространяются на Украину, в том числе. Потому мы не та компания, о месторасположении которой никто не знает, глава которой где-то прячется. Я думаю, это наше большое преимущество перед другими мессенджерами в Украине, благодаря чему пользователи, бизнес и партнеры могут нам доверять.

Насколько Viber защищен от кибератак? Были ли у вас в компании зафиксированы случаи взлома или утечки информации?

К таким платформам как Viber всегда проявляется много интереса, потому киберпреступники все время совершают множество попыток нас взломать. Мы вкладываем много усилий в то, чтобы быть уверенными в безопасности наших пользователей. Причина, почему до сих пор не было ни одного успешного взлома и утечки информации из Viber, заключается в том, что мы, фактически, не храним ее. Представьте, что вы владеете банком, в здании которого не хранятся деньги. Так, вот если внутри денег нет, то, грубо говоря, нет причин пытаться в него проникнуть с ограблением.

Если сравнить нас, к примеру, с Telegram, у них есть облачная платформа, на которой хранятся все сообщения, медиафайлы, которыми вы обмениваетесь, - если только вы не выберете другую функцию, - и у команды мессенджера есть к ним доступ. Приложение с облачным хранилищем – намного более привлекательная цель для хакеров, чем Viber, который не хранит эту информацию.

Какие страны и услуги приносят компании наибольший доход?

За последние несколько лет Viber значительно увеличил свою прибыль, и особенно показал свой успех в Украине – именно в этой стране Viber наращивает свой доход самыми высокими темпами. Это происходит за счет того, что в нашем приложении заинтересован украинский бизнес, поскольку мы можем предоставить покрытие практически каждого смартфона в стране, и через Viber можно безопасно проводить все операции.

Мы предлагаем компаниям различные сервисы. Самые прибыльные среди них – бизнес-сообщения, по сути, заменяющие традиционные информационные SMS, которые логистические компании, банки, онлайн-магазины отправляют своим клиентам. Речь идет о сообщениях вроде: «Ваша посылка прибудет завтра», «PIN-код вашей карты такой-то». И Viber стал главным каналом, через который эта информация проходит.

Следующий шаг – это чат-боты. Мы наблюдаем существенный рост в популярности этого инструмента в Украине. На сегодня более сорока процентов наших украинских пользователей используют чат-боты в Viber – это большой объем, которого мы смогли достичь совсем недавно. Мы видим чат-боты от банков, коммунальных предприятий, компаний, которые предоставляют различные электронные услуги. Это бизнес-предложение, которое может гарантировать высокую степень вовлеченности клиентов. Чат-бот – это помощник, который будет уведомлять вас, как клиента, и напоминать о предложениях от брендов и компаний, которые вам нравятся, и делать это персонализировано. А бизнес, в свою очередь, через чат-бот может отвечать на ваши вопросы и всячески с вами взаимодействовать. Потому сейчас бренды развивают свои чат-боты, продвигают их и «прокачивают» на платформе Viber. Это тот заметный источник дохода, который в будущем будет только расти.

И последний серьезный источник – это сервис коммуникации. У нас есть услуга, которая называется Viber Out, с помощью которой можно совершать любые звонки по всему миру – более дешево и даже на сложные, трудно достижимые расстояния, с которыми у украинских операторов нет стабильной связи. Например, на какой-то отдаленный остров, в Африку или Азию. Мы работаем с ведущими операторами по всему миру, и этот сервис также генерирует значительную часть дохода.

Ваша компания постоянно развивается и предлагает клиентам новые услуги. Недавно вы запустили в Украине услугу денежных переводов р2р через мессенджер Viber. Расскажите подробнее, в чем она заключается?

На прошлой неделе мы презентовали новую функцию Chatbot payments, которая будет непосредственно связывать конечных потребителей с продавцами, предоставляя им возможность платить за различные товары и сервисы через систему Viber. Пользователи смогут покупать товары и услуги с помощью авторизованных чат-ботов разных компаний, и оплачивать их через Google Pay или другой электронный кошелек.

И у нас уже есть первые партнеры. Это - чат-бот YASNO, с помощью которого можно оплачивать счета за электроэнергию, чат-бот RailwayBot, в котором пользователи могут покупать билеты на поезда, чат-бот Portmone, где можно пополнять мобильный счет, и даже оплатить покупку медицинских тестов в чат-боте Synevo. А полный список проверенных ботов можно найти в нашем официальном канале – «Платіжні Viber боти».

В будущем этот список будет пополняться, ведь установить услугу денежных переводов может каждый желающий предприниматель. Для того, чтобы компании начали продавать свои товары через Viber, им необходимо подключиться к поставщику платежных услуг, который поддерживает такую опцию, создать собственный чат-бот и позволить проводить с его помощью оплату.

Можете ли вы назвать сумму инвестиций в данный проект? Каковы ваши ожидания от их запуска?

Поскольку мы запускаем этот проект совместно с другими партнерами, я не смогу комментировать эту часть, потому что не вижу полной картины.

Что важно, инвестиции в Viber и то, как Viber подходит к этой теме, заключается в том, что мы, по сути, предоставляем свою платформу – своих чат-ботов, инфраструктуру, и направляем все свои усилия именно в это направление. И то, каким Viber пользователи видят в 2020 году, – это результат сотен миллионов долларов инвестиций в IT-систему, и десятков миллионов долларов в содержание этой инфраструктуры ежегодно. Наше приложение всегда доступно, мы всегда на связи, что также требует огромных инвестиций и усилий.

Другое важное объявление, которое компания Viber делала еще год назад – это возможный запуск собственной криптовалюты. В силе ли до сих пор этот план, и как он связан с вашими новыми финтех-предложениями?

Это идея нашей материнской компании – Rakuten. Они планируют создать криптовалюту для того, чтобы объединить свои различные дочерние компании в единую систему для того, чтобы пользователи могли обмениваться баллами, получать кешбек, переводить эти средства по всему миру. Это очень сложный проект, потому что Rakuten объединяет более ста глобальных компаний в различных сферах –от турагентсва до второго по величине сервиса для чтения электронных книг в мире, и, конечно же, Viber.

То есть, технически очень сложно обеспечить всю необходимую для этого инфраструктуру и запустить этот сервис. Мы, как и наши коллеги из Японии, вовлечены в процесс и работаем над созданием этой криптовалюты. Но необходимо еще время для того, чтобы увидеть результат.

В настоящее время достаточно непросто представить, как можно использовать криптовалюту в мессенджере. Расскажите чуть больше о механике этого процесса. Чем ваша новая разработка будет полезна для пользователей, и как ею можно будет воспользоваться?

Думаю, пользователи Viber в Украине смогут в полной мере понять, как это будет работать, тогда, когда в страну придет больше компаний Rakuten. А это обязательно произойдет в 2021 году - то есть, очень скоро.

Когда в одной сети существует множество различных компаний (например, у нас есть онлайн кинотеатр, сервис для получения кешбека при покупках в интернете, онлайн-библиотека, как я уже говорил), и вы пользуетесь услугами хотя бы одной из них, вы получаете так называемые баллы за определенные достижения (например, эквивалентные пяти долларам за шоппинг через кешбек-сервис). Впоследствии вы сможете положить их на свой электронный кошелек и использовать в Viber для того, чтобы купить стикерпак или пополнить аккаунт Viber Out.

Идея заключается в том, что эти деньги будут мобильны, и вы сможете использовать их в различных сервисах. Наша криптовалюта позволит вам зарабатывать виртуальные баллы, использовать их как реальную валюту даже в сторонних местных компаниях, которые договорятся с Viber, и совершать определенные покупки. Например, получить скидку или бесплатно выпить бокал пива.

Это, конечно, подразумевает построение объединенной системы, привлечение партнеров и множество других сложных технических процессов. Потому это вызов. Но мы уже работаем над этим, тестируем множество новых функций. И когда мы говорим о Viber, то всегда стараемся сделать так, чтобы украинцы смогли первыми воспользоваться нашими новыми «фишками».

Как и почему изначально родилась идея объединить мессенджер и финтех: услуги денежных переводов, запуск собственной криптовалюты? Ведь, казалось бы, это совершенно несовместимые вещи. Существует ли уже в мире нечто подобное?

Мы любим вызовы. Объединение двух параллельных сфер – банкинга и денежных переводов с общением через мессенджеры – это очень важный шаг. На сегодня, пожалуй, есть только одна страна, которая уже успешно и в полной мере это сделала – это Китай. Но это совершенно другой мир, потому что отправные точки развития, с одной стороны, Европы и США, а с другой, Китая – сильно отличаются. У нас уже есть сложившаяся финансовая, банковская система, SWIFT. Наше регулирование сильно отличается от китайского, и включить месседжеры в эту систему очень трудно.

Но, в то же время, пользователи хотят, чтобы это произошло. Потому что обычно определенная транзакция совершается уже после того, как вы с кем-то ее обсудите, заключите сделку, согласитесь с условиями. И в текущее время, когда из-за пандемии COVID-19 мы все больше и больше погружаемся в виртуальный мир, нужда в подобных услугах растет. Но, конечно, речь идет о микро-транзакциях, не о покупке машины либо квартиры.

Это именно та ниша, которую хочет занять Viber. Мы вынесли много уроков, протестировали разные подходы, и потому теперь работаем с крупнейшими игроками на финансовом поле и пытаемся понять, какие технические решения будут полезны с обоих сторон. Чтобы они были быстрыми, удобными и, что самое главное, безопасными.

Правильно ли я понимаю, что на сегодня вы единственный мессенджер в Украине, который предоставляет своим пользователям финансовые услуги?

Да. У нас крупнейшие партнеры, и много сервисов, которые мы предлагаем, уникальны для этого рынка.

А если говорить не только о финтехе, какие еще новые функции и уникальные предложения вы планируете запустить в ближайшем будущем для того, чтобы удерживать пальму первенства среди конкурентов в Украине?

Мы приготовили несколько сюрпризов, о которых станет известно уже в этом месяце. Они не будут супер-уникальными, но улучшат качество и универсальность наших услуг.

Например, мы инвестируем в усовершенствование наших функций групповых звонков и видеоконференций. Они уже запущены, набирают популярность, но мы бы хотели, чтобы они стали лучшими на рынке. Это важно для наших пользователей, которые часто используют Viber для виртуального воссоединения с семьей, дистанционного обучения. И потому это те услуги, в которые мы будем вкладывать много усилий.

Еще мы работаем над нашей платформой чат-ботов – добавляем новые довольно интересные функции. Мы верим, что это одна из наиболее важных сфер, в которой мы можем развиваться и предлагать что-то новое, потому что украинские предприниматели запускают очень много интересных сервисов на нашей платформе. Образно говоря, мы строим магистраль, по которой смогут ездить множество автомобилей.

Исходя из нашего разговора, становится понятно, что уже на сегодня мессенджеры исполняют очень важную роль в жизни людей, для многих они стали важнее социальных сетей. И это далеко не предел – в дальнейшем эти приложения будут только развиваться и обрастать новым функционалом. Исходя из этого, какими вы видите мессенджеры будущего? На что они будут похожи?

Самый короткий ответ о будущем мессенджеров – они станут супер-приложениями нового уровня. То есть, приложениями, которые позволят не только общаться с семьей, друзьями и коллегами, но и совершать много других задач. Мессенджер станет не только инструментом, но и помощником, ассистентом в вашей ежедневной рутине.

Это значит, что в будущем через мессенджер вы сможете контролировать ваш «умный» дом. Вы сможете совершать банковские операции, даже не устанавливая другое приложение, и даже вызывать такси, связываться с курьерами при онлайн-заказах. У вас будет возможность пользоваться услугами виртуального врача, что тоже очень важно, поскольку спрос в вопросах поддержания здоровья растет, но докторов больше не становится. Так же и с виртуальными учителями, которые смогут обучать детей иностранным языкам в развлекательной манере.

Существует множество различных сфер, в которых интерфейс и динамика мессенджеров позволит предоставлять новые важные услуги, и это очень интересно, потому что инновации часто появляются там, откуда не ждешь. Это происходит потому, что предприниматели, воспользовавшись платформой мессенджера, запускают неожиданную услугу, которую ранее никто не предлагал, и она выстреливает. В результате, бизнес развивается и расширяется.

Интересный пример произошел год или полгода назад в столице Боснии. Я бы сказал, что во всей Боснии меньше крупных развивающихся заведений, чем в одном Киеве. Так, небольшой ресторанчик, в котором готовили кебаб, запустил чат-бот – довольно скромный, поскольку у них было ограниченное меню. Ну, там, один кебаб, два кебаба, какой соус и тому подобное. А поскольку Viber в этой стране почти так же популярен, как и в Украине, они провели рекламную кампанию, и в один момент привели столько клиентов, что, в результате, расширились и открыли второй ресторан – значительно больше. И это всего один маленький и очень простой пример того, что можно сделать на нашей платформе. Те вещи, о которых мы начали говорить сначала, намного сложнее.

Я верю, что в следующем году появится множество инновационных предложений, потому что мы прошли через фундаментальный сдвиг в сознании в связи с локдауном, пандемией. И много молодых, предприимчивых людей фонтанируют бизнес-идеями и ищут правильное направление для вложения денег. Наша цель – сделать так, чтобы этим направлением был Viber.

Как вы думаете, в какой перспективе мессенджеры смогут в полной мере стать этими супер-приложениями, о которых мы говорим?

Это зависит от определения. Но, я думаю, что уже в течение 12-18 месяцев Viber позволит украинцам совершать от 5 до 10 важных операций, не выходя из приложения, если они этого захотят.

Наша сегодняшняя реальность очень ускоряет этот процесс, потому что бизнес инвестирует в диджитал. Сейчас уже никто не спрашивает, зачем это нужно - теперь все думают, как это правильно сделать. Наша ответственность – настолько упростить эти процессы, насколько возможно.

Надежда Бурбела

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надежда Бурбела