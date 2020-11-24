В течение 12-18 месяцев Viber позволит украинцам совершать от 5 до 10 важных операций, не выходя из приложения / фото из архива героя

Согласно результатам последних исследований, Viber является самым популярным приложением в Украине. По вашему мнению, в чем конкурентное преимущество вашего мессенджера по сравнению с другими приложениями, такими как Telegram, WhatsApp?

Мы объясняем это так: пользователи пришли за ценой, а остались из-за качества. Мы стали первым приложением в своем роде, которое предложило украинцам бесплатный обмен сообщениями и звонками и подходило для всех смартфонов. Качество нашего сервиса изначально было высоким, и мы постоянно инвестировали в его улучшение, запускали дополнительные функции, которые соответствовали нуждам пользователей и, таким образом, увеличивали свою базу клиентов и охват. Потому сейчас мы – ведущий мессенджер в Украине.

Последние данные свидетельствуют о том, что Viber установлен на 97 процентах смартфонов в стране, и это, в свою очередь, огромная ответственность для нас. Потому сейчас нашим главным приоритетом, в который мы инвестируем, является обеспечение конфиденциальности и безопасности нашей платформы. 

Если мы сейчас посмотрим на Facebook, есть множество вещей, о которых соцсеть задумывается не так серьезно, как следовало бы. Например, речь идет о конфиденциальности данных пользователей, поскольку Facebook сохраняет передаваемую информацию для разных целей, что, на самом деле, делается это не в интересах самих пользователей. Viber так не поступает. Мы используем сквозное шифрование – мы довольно часто говорим об этом, и это очень важно. Простыми словами, сквозное шифрование означает, что никто в Viber, даже наши ведущие инженеры, которые обеспечивают работу сервиса, не могут иметь доступа к сообщениям и звонкам. Ни до отправки, ни после. Это наше стратегическое решение.

Еще один важный момент, который стоит отметить, Viber является частью большой мировой компании – Rakuten, которая основана в Японии. Ее основатель в прошлом году посетил Украину, встречался с президентом Зеленским. Это очень уважаемая компания, которая имеет свое лицо, штаб-квартиру, которая зарегистрирована в соответствии с японским законодательством. И все нормы, высокие стандарты, в соответствии с которыми работает компания в Японии, распространяются на Украину, в том числе. Потому мы не та компания, о месторасположении которой никто не знает, глава которой где-то прячется. Я думаю, это наше большое преимущество перед другими мессенджерами в Украине, благодаря чему пользователи, бизнес и партнеры могут нам доверять.

Согласно результатам последних исследований, Viber является самым популярным приложением в Украине / фото REUTERS

Насколько Viber защищен от кибератак? Были ли у вас в компании зафиксированы случаи взлома или утечки информации?

К таким платформам как Viber всегда проявляется много интереса, потому киберпреступники все время совершают множество попыток нас взломать. Мы вкладываем много усилий в то, чтобы быть уверенными в безопасности наших пользователей. Причина, почему до сих пор не было ни одного успешного взлома и утечки информации из Viber, заключается в том, что мы, фактически, не храним ее. Представьте, что вы владеете банком, в здании которого не хранятся деньги. Так, вот если внутри денег нет, то, грубо говоря, нет причин пытаться в него проникнуть с ограблением.

Если сравнить нас, к примеру, с Telegram, у них есть облачная платформа, на которой хранятся все сообщения, медиафайлы, которыми вы обмениваетесь, - если только вы не выберете другую функцию, - и у команды мессенджера есть к ним доступ. Приложение с облачным хранилищем – намного более привлекательная цель для хакеров, чем Viber, который не хранит эту информацию.

Какие страны и услуги приносят компании наибольший доход?

За последние несколько лет Viber значительно увеличил свою прибыль, и особенно показал свой успех в Украине – именно в этой стране Viber наращивает свой доход самыми высокими темпами. Это происходит за счет того, что в нашем приложении заинтересован украинский бизнес, поскольку мы можем предоставить покрытие практически каждого смартфона в стране, и через Viber можно безопасно проводить все операции.

Мы предлагаем компаниям различные сервисы. Самые прибыльные среди них – бизнес-сообщения, по сути, заменяющие традиционные информационные SMS, которые логистические компании, банки, онлайн-магазины отправляют своим клиентам. Речь идет о сообщениях вроде: «Ваша посылка прибудет завтра», «PIN-код вашей карты такой-то». И Viber стал главным каналом, через который эта информация проходит.

Следующий шаг – это чат-боты. Мы наблюдаем существенный рост в популярности этого инструмента в Украине. На сегодня более сорока процентов наших украинских пользователей используют чат-боты в Viber – это большой объем, которого мы смогли достичь совсем недавно. Мы видим чат-боты от банков, коммунальных предприятий, компаний, которые предоставляют различные электронные услуги. Это бизнес-предложение, которое может гарантировать высокую степень вовлеченности клиентов. Чат-бот – это помощник, который будет уведомлять вас, как клиента, и напоминать о предложениях от брендов и компаний, которые вам нравятся, и делать это персонализировано. А бизнес, в свою очередь, через чат-бот может отвечать на ваши вопросы и всячески с вами взаимодействовать. Потому сейчас бренды развивают свои чат-боты, продвигают их и «прокачивают» на платформе Viber. Это тот заметный источник дохода, который в будущем будет только расти.

И последний серьезный источник – это сервис коммуникации. У нас есть услуга, которая называется Viber Out, с помощью которой можно совершать любые звонки по всему миру – более дешево и даже на сложные, трудно достижимые расстояния, с которыми у украинских операторов нет стабильной связи. Например, на какой-то отдаленный остров, в Африку или Азию. Мы работаем с ведущими операторами по всему миру, и этот сервис также генерирует значительную часть дохода.

За последние несколько лет Viber значительно увеличил свою прибыль, и особенно показал свой успех в Украине / фото ua.depositphotos.com

Ваша компания постоянно развивается и предлагает клиентам новые услуги. Недавно вы запустили в Украине услугу денежных переводов р2р через мессенджер Viber. Расскажите подробнее, в чем она заключается?

На прошлой неделе мы презентовали новую функцию Chatbot payments, которая будет непосредственно связывать конечных потребителей с продавцами, предоставляя им возможность платить за различные товары и сервисы через систему Viber. Пользователи смогут покупать товары и услуги с помощью авторизованных чат-ботов разных компаний, и оплачивать их через Google Pay или другой электронный кошелек.

И у нас уже есть первые партнеры. Это - чат-бот YASNO, с помощью которого можно оплачивать счета за электроэнергию, чат-бот RailwayBot, в котором пользователи могут покупать билеты на поезда, чат-бот Portmone, где можно пополнять мобильный счет, и даже оплатить покупку медицинских тестов в чат-боте Synevo. А полный список проверенных ботов можно найти в нашем официальном канале – «Платіжні Viber боти». 

В будущем этот список будет пополняться, ведь установить услугу денежных переводов может каждый желающий предприниматель. Для того, чтобы компании начали продавать свои товары через Viber, им необходимо подключиться к поставщику платежных услуг, который поддерживает такую опцию, создать собственный чат-бот и позволить проводить с его помощью оплату. 

Можете ли вы назвать сумму инвестиций в данный проект? Каковы ваши ожидания от их запуска?

Поскольку мы запускаем этот проект совместно с другими партнерами, я не смогу комментировать эту часть, потому что не вижу полной картины.

Что важно, инвестиции в Viber и то, как Viber подходит к этой теме, заключается в том, что мы, по сути, предоставляем свою платформу – своих чат-ботов, инфраструктуру, и направляем все свои усилия именно в это направление. И то, каким Viber пользователи видят в 2020 году, – это результат сотен миллионов долларов инвестиций в IT-систему, и десятков миллионов долларов в содержание этой инфраструктуры ежегодно. Наше приложение всегда доступно, мы всегда на связи, что также требует огромных инвестиций и усилий.

Другое важное объявление, которое компания Viber делала еще год назад – это возможный запуск собственной криптовалюты. В силе ли до сих пор этот план, и как он связан с вашими новыми финтех-предложениями?

Это идея нашей материнской компании – Rakuten. Они планируют создать криптовалюту для того, чтобы объединить свои различные дочерние компании в единую систему для того, чтобы пользователи могли обмениваться баллами, получать кешбек, переводить эти средства по всему миру. Это очень сложный проект, потому что Rakuten объединяет более ста глобальных компаний в различных сферах –от турагентсва до второго по величине сервиса для чтения электронных книг в мире, и, конечно же, Viber.

То есть, технически очень сложно обеспечить всю необходимую для этого инфраструктуру и запустить этот сервис. Мы, как и наши коллеги из Японии, вовлечены в процесс и работаем над созданием этой криптовалюты. Но необходимо еще время для того, чтобы увидеть результат.

В Украине запустили услугу денежных переводов р2р через мессенджер Viber / фото ua.depositphotos.com

В настоящее время достаточно непросто представить, как можно использовать криптовалюту в мессенджере. Расскажите чуть больше о механике этого процесса. Чем ваша новая разработка будет полезна для пользователей, и как ею можно будет воспользоваться?

Думаю, пользователи Viber в Украине смогут в полной мере понять, как это будет работать, тогда, когда в страну придет больше компаний Rakuten. А это обязательно произойдет в 2021 году - то есть, очень скоро.

Когда в одной сети существует множество различных компаний (например, у нас есть онлайн кинотеатр, сервис для получения кешбека при покупках в интернете, онлайн-библиотека, как я уже говорил), и вы пользуетесь услугами хотя бы одной из них, вы получаете так называемые баллы за определенные достижения (например, эквивалентные пяти долларам за шоппинг через кешбек-сервис). Впоследствии вы сможете положить их на свой электронный кошелек и использовать в Viber для того, чтобы купить стикерпак или пополнить аккаунт Viber Out.

Идея заключается в том, что эти деньги будут мобильны, и вы сможете использовать их в различных сервисах. Наша криптовалюта позволит вам зарабатывать виртуальные баллы, использовать их как реальную валюту даже в сторонних местных компаниях, которые договорятся с Viber, и совершать определенные покупки. Например, получить скидку или бесплатно выпить бокал пива.

Это, конечно, подразумевает построение объединенной системы, привлечение партнеров и множество других сложных технических процессов. Потому это вызов. Но мы уже работаем над этим, тестируем множество новых функций. И когда мы говорим о Viber, то всегда стараемся сделать так, чтобы украинцы смогли первыми воспользоваться нашими новыми «фишками». 

Как и почему изначально родилась идея объединить мессенджер и финтех: услуги денежных переводов, запуск собственной криптовалюты? Ведь, казалось бы, это совершенно несовместимые вещи. Существует ли уже в мире нечто подобное?

Мы любим вызовы. Объединение двух параллельных сфер – банкинга и денежных переводов с общением через мессенджеры – это очень важный шаг. На сегодня, пожалуй, есть только одна страна, которая уже успешно и в полной мере это сделала – это Китай. Но это совершенно другой мир, потому что отправные точки развития, с одной стороны, Европы и США, а с другой, Китая – сильно отличаются. У нас уже есть сложившаяся финансовая, банковская система, SWIFT. Наше регулирование сильно отличается от китайского, и включить месседжеры в эту систему очень трудно.

Но, в то же время, пользователи хотят, чтобы это произошло. Потому что обычно определенная транзакция совершается уже после того, как вы с кем-то ее обсудите, заключите сделку, согласитесь с условиями. И в текущее время, когда из-за пандемии COVID-19 мы все больше и больше погружаемся в виртуальный мир, нужда в подобных услугах растет. Но, конечно, речь идет о микро-транзакциях, не о покупке машины либо квартиры.

Это именно та ниша, которую хочет занять Viber. Мы вынесли много уроков, протестировали разные подходы, и потому теперь работаем с крупнейшими игроками на финансовом поле и пытаемся понять, какие технические решения будут полезны с обоих сторон. Чтобы они были быстрыми, удобными и, что самое главное, безопасными.

Правильно ли я понимаю, что на сегодня вы единственный мессенджер в Украине, который предоставляет своим пользователям финансовые услуги?

Да. У нас крупнейшие партнеры, и много сервисов, которые мы предлагаем, уникальны для этого рынка.

А если говорить не только о финтехе, какие еще новые функции и уникальные предложения вы планируете запустить в ближайшем будущем для того, чтобы удерживать пальму первенства среди конкурентов в Украине?

Мы приготовили несколько сюрпризов, о которых станет известно уже в этом месяце. Они не будут супер-уникальными, но улучшат качество и универсальность наших услуг.

Например, мы инвестируем в усовершенствование наших функций групповых звонков и видеоконференций. Они уже запущены, набирают популярность, но мы бы хотели, чтобы они стали лучшими на рынке. Это важно для наших пользователей, которые часто используют Viber для виртуального воссоединения с семьей, дистанционного обучения. И потому это те услуги, в которые мы будем вкладывать много усилий.

Еще мы работаем над нашей платформой чат-ботов – добавляем новые довольно интересные функции. Мы верим, что это одна из наиболее важных сфер, в которой мы можем развиваться и предлагать что-то новое, потому что украинские предприниматели запускают очень много интересных сервисов на нашей платформе. Образно говоря, мы строим магистраль, по которой смогут ездить множество автомобилей.

Я верю, что в следующем году появится множество инновационных предложений - Райков / фото из архива героя

Исходя из нашего разговора, становится понятно, что уже на сегодня мессенджеры исполняют очень важную роль в жизни людей, для многих они стали важнее социальных сетей. И это далеко не предел – в дальнейшем эти приложения будут только развиваться и обрастать новым функционалом. Исходя из этого, какими вы видите мессенджеры будущего? На что они будут похожи?

Самый короткий ответ о будущем мессенджеров – они станут супер-приложениями нового уровня. То есть, приложениями, которые позволят не только общаться с семьей, друзьями и коллегами, но и совершать много других задач. Мессенджер станет не только инструментом, но и помощником, ассистентом в вашей ежедневной рутине. 

Это значит, что в будущем через мессенджер вы сможете контролировать ваш «умный» дом. Вы сможете совершать банковские операции, даже не устанавливая другое приложение, и даже вызывать такси, связываться с курьерами при онлайн-заказах. У вас будет возможность пользоваться услугами виртуального врача, что тоже очень важно, поскольку спрос в вопросах поддержания здоровья растет, но докторов больше не становится. Так же и с виртуальными учителями, которые смогут обучать детей иностранным языкам в развлекательной манере.

Существует множество различных сфер, в которых интерфейс и динамика мессенджеров позволит предоставлять новые важные услуги, и это очень интересно, потому что инновации часто появляются там, откуда не ждешь. Это происходит потому, что предприниматели, воспользовавшись платформой мессенджера, запускают неожиданную услугу, которую ранее никто не предлагал, и она выстреливает. В результате, бизнес развивается и расширяется.

Интересный пример произошел год или полгода назад в столице Боснии. Я бы сказал, что во всей Боснии меньше крупных развивающихся заведений, чем в одном Киеве. Так, небольшой ресторанчик, в котором готовили кебаб, запустил чат-бот – довольно скромный, поскольку у них было ограниченное меню. Ну, там, один кебаб, два кебаба, какой соус и тому подобное. А поскольку Viber в этой стране почти так же популярен, как и в Украине, они провели рекламную кампанию, и в один момент привели столько клиентов, что, в результате, расширились и открыли второй ресторан – значительно больше. И это всего один маленький и очень простой пример того, что можно сделать на нашей платформе. Те вещи, о которых мы начали говорить сначала, намного сложнее.

Я верю, что в следующем году появится множество инновационных предложений, потому что мы прошли через фундаментальный сдвиг в сознании в связи с локдауном, пандемией. И много молодых, предприимчивых людей фонтанируют бизнес-идеями и ищут правильное направление для вложения денег. Наша цель – сделать так, чтобы этим направлением был Viber.

Как вы думаете, в какой перспективе мессенджеры смогут в полной мере стать этими супер-приложениями, о которых мы говорим?

Это зависит от определения. Но, я думаю, что уже в течение 12-18 месяцев Viber позволит украинцам совершать от 5 до 10 важных операций, не выходя из приложения, если они этого захотят.

Наша сегодняшняя реальность очень ускоряет этот процесс, потому что бизнес инвестирует в диджитал. Сейчас уже никто не спрашивает, зачем это нужно - теперь все думают, как это правильно сделать. Наша ответственность – настолько упростить эти процессы, насколько возможно.

Надежда Бурбела

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Автор: Надежда Бурбела