Тройная камера с технологией Deep Fusion: Apple презентовала iPhone 11 Pro (видео)

Смартфон выйдет в полуночном зеленом, белом, черном и золотом цветах.

Корпорация Apple представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.

Текстовая онлайн-трансляция мероприятия велась на сайте УНИАН.

Смартфоны iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили экраны с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с вырезом под фронтальную камеру. Корпус выполнен из стекла и стали. Имеет новое олеофобное покрытие.

Экран телефона на 15 процентов энергоэффективнее прошлого поколения и имеет яркость до 1200 нит.

Смартфон получил улучшенный дисплей, который назвали Super Retina XDR, а также процессор A13 Bionic.

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Основная камера состоит из трех модулей: основной с широким углом обзора, сверхширокоугольный как у iPhone 11 и зум-объектив с трехкратным модулем. Все три камеры могут записывать видео в разрешении 4К.

Новая технология Deep Fusion позволяет делать сразу 9 фото, и с помощью искусственного интеллекта выбирает и объединяет лучшие пиксели для получения широкого динамического диапазона.

Также имеется возможность одновременно получать изображение со всех камер, включая фронтальную и работать с видео прямо во время съемки.

По словам производителя, iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше Xs, а 11 Pro Max - на пять часов дольше Xs Max. В комплекте со смартфоном будет поставляться блок питания на 18 ватт, как у iPad Pro. У него такой же процессор Apple A13, как у обычного iPhone 11.

Смартфон выйдет в полуночном зеленом, белом, черном и золотом цветах.

Продажи новых iPhone стартуют 20 сентября. Цена на iPhone 11 Pro стартует с $1000; на iPhone 11 Pro Max - $1100.

Видео: Apple