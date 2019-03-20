В Украине стартовали продажи бюджетника Xiaomi Redmi 7: сколько стоит смартфон

Цена Redmi 7 для украинского рынка установлена на отметке 3 999 грн за базовую модификацию с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти.

В Украине стартовали продажи нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7, который только позавчера был представлен в Китае.

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Устройство уже доступно для покупки в Украине, в Китае фактические продажи Redmi 7 стартуют только 26 марта, пишет itc.ua.

Цена Redmi 7 для украинского рынка установлена на отметке 3 999 грн за базовую модификацию с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, в Китае стартовая цена Redmi 7 составляет эквивалент $104.

В Украине Redmi 7 доступен во всех трех вариантах памяти: версии 3/32 ГБ и 4/64 ГБ предлагаются за 4499 и 4999 грн соответственно. На выбор доступны три цветовых варианта: обычный черный и градиентные синий и красный.

Смартфон Redmi 7 получил 14-нм SoC Snapdragon 632, дисплей с небольшим каплевидным вырезом диагональю 6,26 дюйма и разрешением 1520х720 пикселей, сертифицированный TÜV Rheinland по уровню синего цвета в подсветке и защищенный стеклом Gorilla Glass 5, сдвоенную основную камеру с сенсорами разрешением 12 и 2 мп, фронтальную камеру на 8 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч.

Размеры новинки — 158,65х76,43х8,47 мм при массе 180 г. Работает аппарат под управлением ОС Android 9.0 Pie с установленным поверх интерфейсом MIUI 10.

Xiaomi обеспечивает Redmi 7 расширенной 18-месячной гарантией.