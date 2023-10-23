Больше всего квартир в ипотеку по программе купили в Киеве и области.

Государственной программой доступной ипотеки єОселя воспользовались более 4 тысяч украинских семей, а общая сумма выданных ипотечных кредитов превысила 6 млрд гривен.

Больше всего квартир в ипотеку по программе купили в Киеве и области - 643 и 1 144 соответственно, сообщили в "Укрфинжилье". Большим спросом пользуются также Ровенская (252), Волынская (230), Винницкая (214) и Львовская (199) области. Более того, 11 заемщиков приобрели собственное жилье на Харьковщине, а еще 6 - в Запорожье.

"Сейчас 388 украинцев оформили ипотеку под 7% годовых. Это массовая ипотека, которая имеет существенные ограничения по возрасту недвижимости: не старше трех лет или аккредитованное банком строительство. Это то, что помогает оживить рынок. Работаем, чтобы количество заемщиков в этом сегменте постоянно росло и они могли выбрать лучший для себя вариант жилья", - отметил председатель правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер.

С начала работы "єОселі" собственное жилье приобрели 4 176 семей, 68% из которых - военнослужащие ВСУ по контракту и силовики. Среди заемщиков под 7% - 19 семей ВПЛ и пятеро ветеранов.

Отмечается, что более 1,2 тысячи украинцев выбрали готовое жилье на первичном рынке от застройщика, а 35 семей приобрели квартиры в аккредитованных банками домах, которые строятся.

Ипотека в Украине

С 1 октября 2022 года в Украине стартовала государственная программа доступной ипотеки "єОселя", которая предусматривала возможность взять ипотечный кредит под льготные 3% годовых для четырех категорий граждан – военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

С августа 2023 года действие программы расширили на ряд других категорий украинцев, которым доступна ипотека под 7%. В частности, взять льготный кредит могут все украинцы, которые не имеют собственного жилья или жилья, превышающего нормативную площадь.

По словам первого заместителя председателя правления "Глобус Банка" Елены Дмитриевой, коммерческие банки впервые с начала широкомасштабного вторжения снизили ставки ипотечного кредитования, в среднем ставка снизилась сразу на 3%. По ее мнению, прежде всего ожидается оживление ипотечного кредитования именно на первичном рынке, который с начала полномасштабной агрессии практически замер.

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