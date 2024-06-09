Новые олигархи выбраны Путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний.

Война в Украине и влияние санкций на российскую экономику привели к появлению нового типа российских миллиардеров. Как пишет Reuters, Владимир Путин после прихода к власти четверть века назад сначала избавился от олигархов 1990-х годов, а затем назначил новое поколение магнатов - зачастую выбранных среди его старых коллег из российских спецслужб.

"Теперь появляется третья волна потенциальных олигархов: магнаты, выбранные Путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний. Они могут быть более подкованными в бизнесе, но они будут так же подчинены российскому лидеру, как и их предшественники", - пишет издание.

Первая волна миллиардеров

Первые олигархи сколотили свои состояния на диких приватизациях в начале 1990-х годов при тогдашнем президенте Борисе Ельцине, и некоторым из них было позволено продолжать управлять своим огромным состоянием, пока они соблюдают диктат Путина, пишет Reuters. Так произошло с Владимиром Потаниным, владельцем металлургического гиганта "Норильский никель", и Олегом Дерипаской, главой огромной промышленной империи, основанной на его алюминиевых активах.

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Вторая волна миллиардеров

Новых олиагрхов Путин продвинул из числа своих друзей и бывших коллег со времен его работы агентом КГБ, и они получили выгоду от перераспределения государственных энергетических активов. Среди них - Игорь Сечин, которого Путин назначил заместителем премьер-министра, а затем поставил во главе государственного нефтяного гиганта "Роснефть". Николай Токарев, еще один агент КГБ, в 2007 году стал президентом крупнейшей в мире трубопроводной компании "Транснефть". Алексей Миллер, глава российского газового гиганта "Газпром", является еще одним членом этой группы.

Однако теперь пришло время "смены караула"

Еще несколько месяцев назад о бизнесменах Александре Варшавском и Александре Говоре за пределами России мало кто слышал. Однако теперь первый, владелец дилерских центров Volkswagen, стал владельцем-оператором завода компании в России. Говор ранее был владельцем франшиз McDonald's и вместе со своим партнером Арсеном Каноковым он унаследовал эту сеть ресторанов после ее выхода из РФ, а также, среди прочих, Starbucks и Domino's Pizza. .

При этом список экспроприированных активов может увеличиться в ближайшие месяцы, поскольку компании будут бороться за выход из России. И возможно, вскоре Путину придется распределять еще больше, отмечает издание.

"Эта новая волна потенциальных олигархов отличается от своих предшественников по многим параметрам. У большинства из них есть опыт ведения бизнеса. Они даже продемонстрировали компетентность в своих областях. И они разбираются в основах прибыли и убытков и рыночной конкуренции не хуже, чем в теневой и коррумпированной архитектуре системы", - пишет Reuters

Еще одно отличие от миллиардеров 1990-х и нулевых годов заключается в том, что они работают в секторах потребительских товаров, услуг и розничной торговли. Сектора минеральных ресурсов и энергетики, которые Путин держит в жесткой узде, уже были распределены между старшими.

Но главная отличительная черта нового поколения заключается в том, что они действуют в радикально новом контексте, пишет Reuters. В то время как прежняя бизнес-элита зависела от отечественной экономики, участвующей в мировой торговле и погруженной в глобальную финансовую систему, теперь Россия отрезана от иностранных кредитов.

"Новые российские бизнес-магнаты не участвуют во власти, как это делали предыдущие олигархи. Никто из них не достиг такого веса, который позволил бы им бороться за влияние на Кремль. В краткосрочной перспективе они могут быстро расти, получая выгоду от военной экономики, однако в дальнейшем их будет сдерживать экономическая изоляция", - пишет Reuters.

Кроме того, отмечает издание, их амбиции также будут ограничены пониманием того, что все, что Путин дал, он может и отнять. Они не смогут, как старые олигархи, балансировать между диктатом Кремля и требованиями свободного глобального рынка. Им придется работать в системе, где большая часть ресурсов мобилизуется на военные нужды, а остальная экономика вынуждена делить добычу.

Горизонты новых магнатов, скорее всего, будут ограничены изоляцией страны, и по сравнению со своими предшественниками они, возможно, даже не заслуживают того, чтобы называться олигархами, подытоживает Reuters.

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