Сообщается, что постановление вступило в силу с 24 августа этого года.

В Кабинете министров изменили порядок уведомления Государственной налоговой службе о приеме работника на работу/заключение гиг-контракта. Об этом говорится в постановлении №967, опубликованном на Правительственном портале.

В документе указано, что уведомление о приеме работника (домашнего работника) на работу/заключение гиг-контракта подается собственником предприятия или физическим лицом или резидентом Дия Сити в Государственную налоговую службу по месту учета их в качестве плательщика ЕСВ, а физическим лицом, заключившим трудовой договор с домашним работником, - по его налоговому адресу (месту жительства).

Постановление вступило в силу с 24 августа 2024 года.

Видео дня

Справка УНИАН. Гиг-контрактом называют особую форму привлечения специалистов, сочетающую в себе трудовой и гражданско-правовой договор.

Речь идет о системе, когда сотрудники не принимаются в штат, а приглашаются на проекты, где они должны в определенные сроки решить поставленные задачи.

Рынок труда в Украине - последние новости

Ранее эксперты выяснили, кто в Украине может претендовать на наиболее высокую заработную плату. Если не учитывать руководителей, сферу IT и специалистов Сил обороны, самые большие зарплаты предлагались керамистам, эндодонтистам, медиапродюсерам и рихтовщикам.

При этом наибольший рост зарплат зафиксировали в таких сферах как управление персоналом, сфера красоты и спорта (фитнеса), топ-менеджмент, бухгалтерия и аудит, а также средства массовой информации.

Также сообщалось, что в 2023-м количество сезонных рабочих в сельском хозяйстве уменьшилось на 20-30%, если сравнивать с показателями предыдущих лет.

Вас также могут заинтересовать новости: