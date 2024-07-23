Отмечается, что налоговая служба уже разослала уведомления.

Украинцам напомнили о необходимости уплатить налог на недвижимость. Всего налоговая служба сформировала более 3,2 миллиона налоговых уведомлений на сумму 6,6 миллиарда гривен

По данным украинских налоговиков, по состоянию на 1 июля, в местные бюджеты уже поступило 1,6 миллиарда гривень от необходимой суммы.

При этом указано, что плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и нежилой недвижимости - квартиры, дома и другая недвижимость.

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Для физических лиц налог на жилую недвижимость зависит от площади, превышающей нормы:

квартиры - 60 квадратных метров;

жилые дома -120 квадратных метров;

комбинированная жилая недвижимость - 180 квадратных метров.

Ставки налога устанавливают местные власти, но они не могут превышать 1,5% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В 2023 году минимальная заработная плата составила 6700 гривень, поэтому максимальная ставка за каэждый квадратный метр сверх нормы не может превышать 100,5 гривни.

К примеру, у гражданина Украины в 2023 году была квартира площадью 65 квадратных метров. Налог рассчитывается так:

определяем площадь, превышающую не облагаемую налогом норму: 65 – 60 = 5 кв. м;

умножаем полученную площадь на ставку налога: 5*100,5 = 502,5 гривни.

Если общая площадь квартиры превышает 300 квадратных метров (дома – 500 квадратных метров), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривень в год за каждый такой объект. Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления.

Повышение налогов в Украине - последние новости

18 июля правительство представило законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов, в частности, военного сбора и распространение его на ряд операций. В тот же день Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

4 июня народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

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