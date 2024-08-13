С февраля по май размер средней зарплаты в стране оставался неизменным и составлял 20 тыс. гривень.

В прошлом месяце ключевые показатели на рынке труда выросли, кое-где даже наперекор обычным сезонным тенденциям. Об этом в своем исследовании сообщает портал Work.ua.

Эксперты выяснили, что в июле произошел рост средней заработной платы, а также количества вакансий. Всего в прошлом месяце работодатели разместили более 111 тыс. вакансий. Это почти на 1% больше, чем было в июне.

На самые высокие средние зарплаты (не считая руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силы обороны) могли рассчитывать керамисты (48 750 грн), эндодонтисты (45 000 грн), медиапродюсеры (42 500 грн) и рихтовщики (41 250 грн).

Видео дня

Кроме этих категорий, самые большие средние зарплаты предлагались таким категориям как арматурщики, зубные техники и риэлторы (40 тыс. грн), а также автоэлектрики, автослесари, бетонщики, бизнес-аналитики, прорабы, высотники и дизайнеры мебели (35 тыс. грн).

По данным ресурса, с февраля по май размер средней зарплаты в стране оставался неизменным и составлял 20 тыс. гривень. В июне ситуация несколько изменилась: аналитики зафиксировали прирост 2,5%, до 20 500 грн. В июле показатели также несколько увеличились – до 21 тыс. грн.

Наибольший рост наблюдался в управлении персоналом, сфере красоты, фитнеса и спорта, топ-менеджменте, бухгалтерии и аудите, а также СМИ, издательстве и полиграфии.

Украинский рынок труда – последние новости

В июле сообщалось, что в прошлом году количество сезонных рабочих в сельском хозяйстве уменьшилось на 20-30% по сравнению с предыдущими годами. Большое влияние на это оказала мобилизация и эмиграция населения.

А еще раньше, в марте, стало известно, что количество новых вакансий в стране превысило довоенные показатели. Эксперты считают это свидетельством того, что бизнесу удалось в значительной степени адаптироваться к условиям войны.

Вас также могут заинтересовать новости: