Отмечается, что главными партнерами Пекина стали страны Юго-Восточной Азии.

В июле объем экспорта Китая в Россию сократился на 3% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт из Российской Федерации вырос на 5%.

Издание CNBC пишет, что в целом экспорт Китая в долларовом выражении вырос на 7% в июле по сравнению с годом ранее, не оправдав ожиданий роста на 9,7%. Импорт Китая в долларах вырос в июле на 7,2%, что намного больше прогноза в 3,5%.

Импорт Китая из США в июле вырос на 24%, из Ассоциации стран Юго-Восточной Азии на 11%, а из Европейского союза - на 7%.

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В годовом исчислении импорт Китая из США сократился на 1,4%, а экспорт вырос на 2,4%. Экспорт Китая в США и Европейский союз вырос в июле примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом, а экспорт в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии - на 12%, что делает этот регион крупнейшим торговым партнером Пекина. При этом экспорт Китая в Россию упал на 3%, а импорт вырос на 5%.

Экспорт автомобилей из Китая вырос на 26% и составил 553 000 единиц. Экспорт бытовой техники вырос на 17%, в том числе смартфонов. Экспорт редкоземельных металлов упал на 19%. В то же время импорт сырой нефти в Китай вырос на 8%, а природного газа - на 6%.

В первой половине года экономика Китая выросла на 5%, но в июне рост розничных продаж замедлился до 2%, что вызвало сомнения в достижении целевого показателя ВВП на весь год.

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В конце июня о проблемах с выводом юаней с Московской биржи заявили брокерская компания "Синара" и "дочка" крупнейшего российского госбанка Сбербанк CIB. 3 июля стало известно, что китайские банки покидают Московскую биржу. Финучреждения боятся попасть под вторичные ограничения.

29 июля стало известно, что банки Китая возвращают около 80% российских переводов в юанях. Российским компаниям все больше приходится прибегать к услугам посредников - платежных агентов либо "торговых домов".

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