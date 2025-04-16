Официальный представитель ЕС заявил, что идет работа над временным решением, если не удастся прийти к соглашению.

Европейская комиссия не будет продлевать торговые меры, предоставляющие Украине свободный доступ к рынку ЕС. Вместо этого Брюссель попытается договориться о более широкой либерализации торговли до 5 июня.

Издание Financial Times пишет, что в прошлом году комиссия обещала провести переговоры о более широкой либерализации двусторонней торговли в рамках соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, но этот процесс так и не начался.

Два дипломата ЕС заявили, что комиссия отложила предложение, чтобы не будоражить польских фермеров перед президентскими выборами в Польше 18 мая.

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"Комиссия привержена консультациям с Украиной... и наша цель - взаимная либерализация пошлин. Мы завершаем работу над этим предложением и представим его Украине, как только сможем. Цель этого процесса - обеспечить экономическую стабильность и предсказуемость для бизнеса и фермеров как в Украине, так и в ЕС", - заявил пресс-секретарь комиссии Улоф Гилл.

Однако результата по этому предложению необходимо достичь к 5 июня, чтобы обеспечить "плавный переход", как обещает комиссия.

Многие опасаются, что это маловероятно, и Украина останется в торговых условиях, существовавших до полномасштабного вторжения РФ, при которых экспорт столкнется с высокими пошлинами, чего Киев не может себе позволить, поскольку поддержка США в войне против армии Путина ослабевает.

Официальный представитель ЕС заявил, что они работают над "юридическим мостом", если соглашение не будет достигнуто до крайнего срока.

Торговый безвиз - главные новости

Так называемые автономные торговые меры, отменяющие пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, чтобы Киев мог экспортировать сельскохозяйственные товары по суше и избежать Черного моря.

Однако страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, сетуют на то, что украинский импорт снижает внутренние цены и провоцирует волнения среди фермеров.

Комиссия ввела "послабления", ограничивающие импорт яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда, которые могут быть введены, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Срок действия этих мер истекает в начале июня, и на этот раз они продлеваться не будут.

Позже Европейская комиссия в ответ на запрос УНИАН сообщила, что завершается работу над предложением относительно будущих условий торговли между Украиной и ЕС, которые могут прийти на замену "торговому безвизу".

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