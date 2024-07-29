Поставщики газа для населения обнародовали тарифы на август 2024 года. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривень за кубометр.
По данным "Газправда", 90% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", поэтому для них тариф останется – 7,96 гривны за кубометр.
В то же время тарифы у других отличаются и могут достигать более 9 гривень за кубометр, в частности:
- "Эру Людям" - 7,70 гривени;
- "Энерджи трейд групп" - 7,799;
- "Нафтогаз Украины" - 7,96;
- "Тернопольгаз сбыт" - 7,96;
- "Прикарпат энерго трейд" - 7,98;
- "Полтавагаз сбыт" - 7,99;
- "Галнафтогаз" - 7,99;
- "Львовэнергосбыт" - 8,20;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46;
- "Аскания Энерджи" - 9,95;
- "СветГаз" - 9,99.
Стоит отметить, что в конце апреля ГК "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 гривни.
Тарифы в Украине - последние новости
В Украине подняли тарифы на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-ч. Для общежитий остается 2,64 грн за кВт и для тех, у кого отопление электрическое в отопительный сезон, то есть шесть месяцев, лимиты 2000 кВт по старой цене, а остальные по новой цене.