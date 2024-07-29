Отмечается, что в течение августа тарифы на газ меняться не будут.

Поставщики газа для населения обнародовали тарифы на август 2024 года. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривень за кубометр.

По данным "Газправда", 90% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", поэтому для них тариф останется – 7,96 гривны за кубометр.

В то же время тарифы у других отличаются и могут достигать более 9 гривень за кубометр, в частности:

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"Эру Людям" - 7,70 гривени;

"Энерджи трейд групп" - 7,799;

"Нафтогаз Украины" - 7,96;

"Тернопольгаз сбыт" - 7,96;

"Прикарпат энерго трейд" - 7,98;

"Полтавагаз сбыт" - 7,99;

"Галнафтогаз" - 7,99;

"Львовэнергосбыт" - 8,20;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46;

"Аскания Энерджи" - 9,95;

"СветГаз" - 9,99.

Стоит отметить, что в конце апреля ГК "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 гривни.

Тарифы в Украине - последние новости

В Украине подняли тарифы на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-ч. Для общежитий остается 2,64 грн за кВт и для тех, у кого отопление электрическое в отопительный сезон, то есть шесть месяцев, лимиты 2000 кВт по старой цене, а остальные по новой цене.

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