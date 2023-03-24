Французская корпорация ADEO намерена покинуть российский рынок и продать магазины сети Leroy Merlin в РФ. Об этом говорится в официальном заявлении ADEO.
"Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами", — пояснили в компании.
Еще в начале российского вторжения в Украину, корпорация приостановила все новые инвестиции в Россию. Теперь же компания намерена продать местному менеджменту свои российские активы и окончательно уйти с рынка.
В ADEO обещают, что смена владельца магазинов сети Leroy Merlin не изменит налаженные бизнес-процессы, отношения с партнерами, клиентами и сотрудниками.
"На протяжении всего процесса приоритет ADEO — действовать ответственно, уважая всех сотрудников", — говорится в пресс-релизе.
Leroy Merlin в России
На текущий момент в 65 российских городах России функционируют 111 строительных и хозяйственных гипермаркетов Leroy Merlin. Это делает сеть одним из десяти крупнейших ритейлеров страны. В российских магазинах сети трудоустроены 45 000 человек.
В начале российского вторжения в Украину компания заявила о намерении остаться в России и начала искать новых поставщиков для замещения импорта, который перестал поступать. Однако теперь, по всей видимости, это решение пересмотрели.
Следует отметить, что недавно украинские власти внесли в список "международных спонсоров войны" другую французскую компанию, которой слишком нравится работать в России – сеть магазинов Auchan.
Аналогичное решение принято и в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International.