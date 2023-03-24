Российский рынок решила покинуть еще одна компания с мировым именем.

Французская корпорация ADEO намерена покинуть российский рынок и продать магазины сети Leroy Merlin в РФ. Об этом говорится в официальном заявлении ADEO.

"Этот процесс является результатом работы, начатой ​​несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами", — пояснили в компании.

Еще в начале российского вторжения в Украину, корпорация приостановила все новые инвестиции в Россию. Теперь же компания намерена продать местному менеджменту свои российские активы и окончательно уйти с рынка.

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В ADEO обещают, что смена владельца магазинов сети Leroy Merlin не изменит налаженные бизнес-процессы, отношения с партнерами, клиентами и сотрудниками.

"На протяжении всего процесса приоритет ADEO — действовать ответственно, уважая всех сотрудников", — говорится в пресс-релизе.

Leroy Merlin в России

На текущий момент в 65 российских городах России функционируют 111 строительных и хозяйственных гипермаркетов Leroy Merlin. Это делает сеть одним из десяти крупнейших ритейлеров страны. В российских магазинах сети трудоустроены 45 000 человек.

В начале российского вторжения в Украину компания заявила о намерении остаться в России и начала искать новых поставщиков для замещения импорта, который перестал поступать. Однако теперь, по всей видимости, это решение пересмотрели.

Следует отметить, что недавно украинские власти внесли в список "международных спонсоров войны" другую французскую компанию, которой слишком нравится работать в России – сеть магазинов Auchan.

Аналогичное решение принято и в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International.

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