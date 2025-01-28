Россияне используют продукцию белорусского "Интеграла" для ракет и другого вооружения.

Белорусское предприятие "Интеграл" в марте 2022-го - июне 2024 года поставило в РФ более шести миллионов микросхем на сумму более 130 млн долларов. Об этом сообщает Белорусский центр расследований.

Для сравнения: общий объем поставок белорусских микросхем в Россию за это время составил чуть более 165 млн долларов. Таким образом, "Интеграл" обеспечил 80% поставок.

В 2023 году чистая прибыль предприятия выросла более чем в 11 раз по сравнению с 2022-м - почти до 50 млн долларов.

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Крупнейшим российским покупателем микросхем "Интеграла" за этот период оказалась смоленская компания АО "Интеграл-Запад". Она приобрела продукцию на 31,3 млн долларов.

Второй по объему закупок стала российская АО "Спец-Электронкомплект", которая приобрела у "Интеграла" микросхемы на сумму 30 млн долларов. Еще одним крупным покупателем является дочерняя компания белорусского "Интеграла" - СП АО "Интеграл СПб". Она закупила микросхемы на 16,8 млн долларов.

Как можно видеть по сюжетам белорусских и российских государственных телеканалов, на "Интеграле" активно используют западное оборудование.

На кадрах видны немецкие микроскопы Axiotron Carl Zeiss AG для контроля качества микросхем, швейцарские клапаны VAT Vakuumventile AG и британские вакуумные системы Edwards, которые необходимы для поддержания стерильности в производственных процессах.

Несмотря на санкции ЕС и США, направленные на ограничение поставок в Беларусь стратегически важных материалов и оборудования двойного назначения, "Интеграл" продолжает получать необходимые компоненты и сырье из западных стран.

Среди критически важных материалов для "Интеграла" называют высокочистую соляную кислоту, известную также как хлорид водорода.

В 2021 году соляную кислоту чистотой 99,999% "Интегралу" поставляла немецкая UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. В 2022-м, после введения санкций, появилась новая схема - поставки осуществлялись через Польшу и Турцию в Казахстан.

Среди других важных для "Интеграла" технологий - газовые двигатели MWM 2032. Обходить запрет на их экспорт предприятию помогают компании-посредники.

Российская электроника - главное

В прошлом УНИАН писал, что Москва поручила до 2028-го наладить в РФ серийное производство чипов западного образца 2000-х годов. Этот техпроцесс соответствует уровню технологий, достигнутому ведущими компаниями до 2004 года. Как сообщалось, выполнять задание должно предприятие "Микрон", которое входит в группу компаний "Элемент".

А еще ранее стало известно, что более 80% иностранной электроники в ракетах РФ произведено в США. Кроме того, россияне активно использовали продукцию из Швейцарии, Японии и Германии.

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