Китай ударил по поставкам на Запад важных элементов для производства микросхем / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, РіхаЬау

Экспортный контроль Китая над критически важными полупроводниковыми материалами бьет по цепочкам поставок и вызывает опасения относительно сокращения западного производства передовых микросхем и военного оптического оборудования. Об этом говорится в статье Financial Times.

Отмечается, что ограничения Пекином поставок германия и галлия привели к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе за последний год. Указанные элементы используются для производства полупроводников и компонентов военного и коммуникационного оборудования.

Пекин ввел в прошлом году ограничения, указав, что они защищают "национальную безопасность и интересы" в ответ на ограничения США на продажу современных микросхем и оборудования для производства микросхем.

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По словам журналистов, ограничения и дальнейший экспортный контроль подчеркнули доминирование Пекина в мировом снабжении десятков важнейших ресурсов. По данным Геологической службы США, страна производит 98% мировых поставок галлия и 60% германия. "Ситуация с Китаем критическая. Мы зависим от них", - рассказала изданию лицо, представляющее крупного потребителя полупроводниковых материалов.

По словам аналитиков, контроль четко показал, что правительство президента Си Цзиньпина готово нацелиться на западные экономические интересы. Цель нанести ответный удар на контроль над доступом Китая к самым современным микросхемам и другим передовым технологиям. Представитель пострадавшей компании сообщил, что, хотя некоторые крупные поставки китайского галлия все еще осуществляются, общий экспорт сократился примерно наполовину с момента введения контроля: "Если Китай сократит экспорт галлия, как это было в первой половине года, то наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит",  указал он.

Старший менеджер отдела второстепенных металлов франкфуртского трейдера Tradium Ян Гизе рассказал, что экспортный контроль создает дополнительный стресс для всего, что находится за пределами Китая, и еще один уровень сложности для рынков, на которых и так трудно ориентироваться.

В статье указано, что указанные два материала необходимы для производства современных микропроцессоров, волоконно-оптической продукции и очков ночного видения, поэтому дальнейшее ограничение экспорта со стороны Пекина может привести к срыву производства таких товаров.

В этом месяце Пекин также объявил об ограничении экспорта сурьмы минерала, который используется в производстве бронебойных боеприпасов, очков ночного видения и точной оптики. Эта мера последовала за введением Китаем контроля над экспортом графита и технологий, используемых для добычи и разделения редкоземельных элементов.

По словам трейдеров, в условиях контроля над галлием и германием каждая отдельная партия требует одобрения  от 30 до 80 дней. Это делает долгосрочные контракты на поставку нежизнеспособными из-за неопределенности. В заявках необходимо указывать покупателя и целевое использование.

Заместитель директора пекинской консалтинговой компании Trivium China Кори Комбс считает, что главной мотивацией Пекина было "послать сигналы" о том, что он может ответить на давление США на китайские компании и жизненно важные отрасли. По словам Комбса, Пекин также рассматривает экспортный контроль частично как способ обеспечить собственные поставки материалов, используемых в технологиях чистой энергии, лежащих в основе промышленной модернизации страны.

Противостояние Китая и Запада

Президент США Джо Байден утвердил строго секретный ядерный стратегический план, который должен переориентировать американскую стратегию, сосредоточив ее на быстром расширении ядерного арсенала Китая.

Китай начал расследование в отношении импорта молочных продуктов из Европейского союза. Это решение Пекина стало еще одним ответом на планы по введению пошлин на китайские электромобили.

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