Экспортный контроль Пекина над критически важными материалами влияет на цепи поставок.

Экспортный контроль Китая над критически важными полупроводниковыми материалами бьет по цепочкам поставок и вызывает опасения относительно сокращения западного производства передовых микросхем и военного оптического оборудования. Об этом говорится в статье Financial Times.

Отмечается, что ограничения Пекином поставок германия и галлия привели к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе за последний год. Указанные элементы используются для производства полупроводников и компонентов военного и коммуникационного оборудования.

Пекин ввел в прошлом году ограничения, указав, что они защищают "национальную безопасность и интересы" в ответ на ограничения США на продажу современных микросхем и оборудования для производства микросхем.

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По словам журналистов, ограничения и дальнейший экспортный контроль подчеркнули доминирование Пекина в мировом снабжении десятков важнейших ресурсов. По данным Геологической службы США, страна производит 98% мировых поставок галлия и 60% германия. "Ситуация с Китаем критическая. Мы зависим от них", - рассказала изданию лицо, представляющее крупного потребителя полупроводниковых материалов.

По словам аналитиков, контроль четко показал, что правительство президента Си Цзиньпина готово нацелиться на западные экономические интересы. Цель – нанести ответный удар на контроль над доступом Китая к самым современным микросхемам и другим передовым технологиям. Представитель пострадавшей компании сообщил, что, хотя некоторые крупные поставки китайского галлия все еще осуществляются, общий экспорт сократился примерно наполовину с момента введения контроля: "Если Китай сократит экспорт галлия, как это было в первой половине года, то наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит", – указал он.

Старший менеджер отдела второстепенных металлов франкфуртского трейдера Tradium Ян Гизе рассказал, что экспортный контроль создает дополнительный стресс для всего, что находится за пределами Китая, и еще один уровень сложности для рынков, на которых и так трудно ориентироваться.

В статье указано, что указанные два материала необходимы для производства современных микропроцессоров, волоконно-оптической продукции и очков ночного видения, поэтому дальнейшее ограничение экспорта со стороны Пекина может привести к срыву производства таких товаров.

В этом месяце Пекин также объявил об ограничении экспорта сурьмы – минерала, который используется в производстве бронебойных боеприпасов, очков ночного видения и точной оптики. Эта мера последовала за введением Китаем контроля над экспортом графита и технологий, используемых для добычи и разделения редкоземельных элементов.

По словам трейдеров, в условиях контроля над галлием и германием каждая отдельная партия требует одобрения – от 30 до 80 дней. Это делает долгосрочные контракты на поставку нежизнеспособными из-за неопределенности. В заявках необходимо указывать покупателя и целевое использование.

Заместитель директора пекинской консалтинговой компании Trivium China Кори Комбс считает, что главной мотивацией Пекина было "послать сигналы" о том, что он может ответить на давление США на китайские компании и жизненно важные отрасли. По словам Комбса, Пекин также рассматривает экспортный контроль частично как способ обеспечить собственные поставки материалов, используемых в технологиях чистой энергии, лежащих в основе промышленной модернизации страны.

Противостояние Китая и Запада

Президент США Джо Байден утвердил строго секретный ядерный стратегический план, который должен переориентировать американскую стратегию, сосредоточив ее на быстром расширении ядерного арсенала Китая.

Китай начал расследование в отношении импорта молочных продуктов из Европейского союза. Это решение Пекина стало еще одним ответом на планы по введению пошлин на китайские электромобили.

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