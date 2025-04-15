За 2023 год в Государственную службу по вопросам труда поступило 553 обращения относительно признаков моббинга.

Верховная Рада приняла закон о возвращении проверок на предмет моббинга работников работодателями.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие законопроекта (№ 11044) в целом проголосовали 245 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, после введения военного положения в Украине было запрещено проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере труда, кроме определенных случаев.

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Однако за 2023 год в Государственную службу по вопросам труда и территориальные органы поступило 553 обращения о признаках моббинга, в связи с чем возникла необходимость ввести изменения в законодательство и расширить перечень случаев проведения внеплановых мероприятий государственного контроля.

Проектом закона предусматривается, что по заявлению работника или профсоюза уполномоченными органами могут осуществляться проверки по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга и законности прекращения трудовых договоров.

Моббинг - это действия работодателя или отдельных работников трудового коллектива по унижению чести и достоинства работника, его профессиональной репутации в форме психологического и экономического давления, создание в отношении него напряженной, враждебной и оскорбительной атмосферы.

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В декабре 2022 года Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает ответственность за моббинг - системную травлю или унижение работников на работе.

Согласно документу, обидчикам грозят штрафы или общественные работы (от 1 700 до 2 550 гривен или 20 - 40 часов общественных работ; от 3 400 до 5 100 гривен или 40 - 60 часов работ за совершение повторного правонарушения в течение года или группой лиц).

В феврале 2024 года группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №11044 об организации трудовых отношений в условиях военного положения относительно проведения проверок в части совершения моббинга.

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