Теперь украинцев ждет административная ответственность.

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий ответственность за моббинг - системные травли или унижения работников на работе. Отныне обидчикам грозят штрафы или общественные работы.

Об этом рассказала народный депутат Юлия Гришина на своей странице в Telegram.

Теперь украинцев ждет административная ответственность:

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от 1 700 до 2 550 гривень или 20 – 40 часов общественных работ;

от 3 400 до 5 100 гривень или 40 – 60 часов работ за совершение повторного правонарушения в течение года или группой лиц.

Отметим, моббинг – это систематическая травля, умышленное снижение авторитета, психологическое и иное давление на сотрудника в коллективе, обычно – с целью его последующего увольнения. От буллинга, где одно лицо запугивает другого, моббинг отличается тем, что травля осуществляет коллектив людей против одного отдельного человека.

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