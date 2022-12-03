Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий ответственность за моббинг - системные травли или унижения работников на работе. Отныне обидчикам грозят штрафы или общественные работы.
Об этом рассказала народный депутат Юлия Гришина на своей странице в Telegram.
Теперь украинцев ждет административная ответственность:
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- от 1 700 до 2 550 гривень или 20 – 40 часов общественных работ;
- от 3 400 до 5 100 гривень или 40 – 60 часов работ за совершение повторного правонарушения в течение года или группой лиц.
Отметим, моббинг – это систематическая травля, умышленное снижение авторитета, психологическое и иное давление на сотрудника в коллективе, обычно – с целью его последующего увольнения. От буллинга, где одно лицо запугивает другого, моббинг отличается тем, что травля осуществляет коллектив людей против одного отдельного человека.
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