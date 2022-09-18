Экономический аналитик рассказал, каких изменений на рынке труда можно ожидать этой осенью.

Этой осенью рынок труда в Украине не претерпит значительных изменений, большое количество вакансий сохранится в обрабатывающей промышленности и торговле.

Такое мнение высказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, пишет UBR.ua.

По его словам, самыми популярными профессиями на время войны будут строители, коммунальщики и водители. Также растет спрос на рабочие специальности.

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"Чаще всего работодатели ищут монтажников, грузчиков, сборщиков и упаковщиков товаров. Также к самым популярным профессиям относятся продавцы, кассиры, фармацевты, фермеры и IT-специалисты. Последние, кстати, одни из тех, кто понес наименьшие потери за войну, потому что у них есть возможность работать удаленно", - сказал Орыщак.

Эксперт отметил, что спрос на строителей сохранится не только осенью, но и в ближайшие годы. Также работодатели ищут специалистов в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, оптовой и розничной торговле, логистике, производстве химической продукции, электрооборудования, мебели.

"Пока экономика не выйдет на путь восстановления, ждать роста зарплат не приходится. Люди еще несколько лет будут жить на грани достаточности средств и сводить концы с концами при высокой инфляции. Однако работа в стране будет. Это главное", - указывает Орищак.

Эксперт также добавил, что среди востребованных профессий будут, в частности, и мастера салонов красоты. Впрочем, курсы повышения квалификации и развитие в этой области не будут приоритетными, поскольку уменьшится количество людей, готовых платить за эти услуги.

Как сообщает УНИАН, наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

По данным кадрового портала grc.ua несмотря на кризис на рынке труда из-за войны, некоторые работодатели продолжают поощрять кандидатов и предлагают в вакансиях дополнительные условия, которые могут привлечь внимание к объявлению о работе и должны повысить лояльность сотрудников к компании.

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