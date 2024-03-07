Бизнесу удалось адаптироваться к военным условиям и теперь ему нужен персонал для дальнейшего развития.

С начала года количество новых вакансий в стране росло и даже превысило показатель 2021 года. Такие данные приведены в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

"Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего восстановления активности", – говорится в сообщении.

В то же время предложение рабочей силы ограничивают миграция и мобилизация. "Также вероятно, что искатели работы нашли ее, или отказались от поиска по личным обстоятельствам", – говорится в обзоре НБУ.

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Опросы показали, что в начале года предприятия продолжали испытывать дефицит квалифицированных и неквалифицированных кадров. Чтобы решить проблему, они привлекают социальные группы, которые ранее не рассматривались в качестве основной рабочей силы.

Так, согласно представленным данным, вакансий для пенсионеров в январе нового года стало в два раза больше, чем в январе 2022-го. Относительно людей с инвалидностью, то здесь разница составляет 22%.

Еще одним трендом стало уменьшение специалистов в ІТ-сфере: в январе их количество упало на 12% по сравнению с январем 2023-го и составило 81,8 тыс.

Рынок труда - что изменилось в прошлом году

В конце 2023-го стало известно, что на украинском рынке труда впервые за прошлый год выросла конкуренция: в октябре наблюдался бум вакансий, однако впоследствии количество предложений пошло вниз. При этом средняя заработная плата в конце года выросла до 18 500 грн.

Напомним, как сообщал УНИАН в июле, более половины внутренне перемещенных лиц на тот момент не имели работы. При этом четверть опрошенных подыскивала лучшее место для работы.

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