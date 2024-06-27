Самым востребованным английский язык является для айтишников и маркетологов.

В мае 2024 года работодатели опубликовали на сайте Work.ua более 10 тысяч уникальных вакансий, в которых требовалось знание английского языка, что составило почти 6% от всех предложений работы на рынке труда за указанный период. Согласно переданному УНИАН исследованию аналитиков Work.ua, фактор английского ощутимо влияет на ряд показателей, таких как размер зарплаты и конкуренция.

Отмечается, что самыми востребованными на рынке труда являются уровни "средний" и "выше среднего". А вот владение языком на начальном уровне дает мало преимуществ.

Среди вакансий наиболее востребованным английский язык является для айтишников, маркетологов, работников издательского дела и руководителей. Именно в этих четырех категориях размещено почти половину от всех вакансий с требованием об английском.

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Что касается взаимосвязи между отраслью бизнеса и требованиями к знанию английского, наибольшую долю вакансий с требованием о владении языком имеют:

"Неприбыльные, благотворительные и общественные организации" – 746 вакансий, или 34% от всех предложений работы в этой категории;

ІТ – 33%, 1785;

"Маркетинг, реклама, PR" – 22%, 876;

"Консалтинг, бухгалтерия, аудит" – 21%, 212;

"Туризм" – 21%, 92;

"Юриспруденция" – 16%, 184.

Первенство некоммерческих организаций в этом рейтинге объясняется тем, что часто они являются представителями международных фондов и компаний или активно с ними сотрудничают.

Какие должности предлагают соискателям с хорошим английским

В разрезе отдельных должностей наибольшее количество вакансий предлагают таким специалистам:

менеджер по продажам – 832 вакансии;

маркетолог – 430;

менеджер по работе с клиентами – 427;

учитель английского – 407;

проектный менеджер – 330;

бухгалтер – 260;

менеджер по персоналу – 250;

специалист технической поддержки – 250;

начальник юридического отдела – 228;

логист – 223.

Также немало вакансий с требованием об английском рынок предлагает менеджерам ВЭД, финансовым аналитикам, SEO-специалистам и тому подобное.

Возможность работать удаленно – самый желанный бенефит соискателей на рынке труда. И 38% вакансий, которые требуют владения иностранным языком, предусматривают именно дистанционную работу. Для сравнения, на рынке труда в целом удаленных предложений работы менее 7%.

Как знание английского влияет на зарплаты

В мае средний размер заработной платы в Украине, по данным Work.ua, составлял 20 000 грн. А вот в вакансиях, где от соискателей ожидается знание английского – 28 000 грн. Поэтому в среднем владение иностранным языком позволяет зарабатывать на 40% больше.

Больше всего эта разница заметна в таких категориях:

"Финансы, банк" – зарплаты со знанием английского 35 000 грн, +100% к средней зарплате в категории;

"Логистика, склад, ВЭД" – 35 000 грн, +79%;

"Бухгалтерия, аудит" – 30 000 грн, +62%;

"Рабочие специальности, производство" – 32 300 грн, +62%;

"Сельское хозяйство, агробизнес" – 32 500 грн, +51%;

"Дизайн, творчество" – 31 000 грн, +48%;

"Транспорт, автобизнес" – 40 000 грн, +45%.

Также аналитики отмечают четкую закономерность: чем выше уровень языка, тем выше зарплата. В среднем соискатели могут претендовать на такой доход в зависимости от уровня:

начальный – 22 000 грн;

средний – 25 000 грн;

выше среднего м 30 000 грн;

продвинутый – 32 500 грн;

свободно – 35 000 грн.

Закон о применении английского языка в Украине

В начале июня Верховная Рада приняла закон о статусе английского языка в Украине. Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также закон определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О применении английского языка в Украине".

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