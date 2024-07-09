Эксперты призывают польское правительство ввести льготы для экономических мигрантов из Азии и Южной Америки.

В публичном пространстве Польши есть информация о возможных массовых выездах украинцев из Польши. Этот сценарий связан с действием закона о мобилизации, в соответствии с которым мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны до 17 июля обновить данные. Военнообязанным украинцам за рубежом ограничат доступ к консульским услугам, если они проигнорируют указанную норму, пишет Business Insider.

Как следствие, беженцы с паспортами, срок действия которых истекает, могут потерять возможность путешествовать и работать, отмечает Мацей Пелка с Gi Group Poland.

Нормы закона, ограничивающие доступ к консульским услугам, будут означать необходимость покинуть Польшу: "Если мы как государство будем действовать радикально в отношении таких людей, они начнут переезжать в менее репрессивные страны Западной Европы", – заявил эксперт по рынку труда и президент правления группы Weegree. Гжегож Кулиш.

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Отмечается, что на конец марта 2024 года на страховом учете в Польше находилось 762,2 тыс. работников из Украины, из которых около 52% – мужчины. Большинство из них работает в сфере строительства, промышленности, логистики, сельского хозяйства, а также в торговле, рассказал президент агентства трудоустройства Trenkwalder Войцех Ратайчик.

В то же время Джоанна Бидерман из агентства занятости Randstad отмечает, что наибольшее беспокойство вызывают компании, где из-за профиля бизнеса в командах преобладают мужчины. По словам эксперта, такие условия не обязательно стимулируют трудоустройство женщин. Легкая и пищевая промышленность не проявляют такого беспокойства.

Варианты для украинцев

По мнению Мацея Пелки, можно предположить, что внезапный отток украинских граждан нереален. Это достаточно долгосрочная перспектива. Часть украинцев приехала перед началом войны и непрерывно находится по меньшей мере пять лет. Они смогут продолжать работать и подать заявление на продление или выдачу документов, которые позволяют легально работать и находиться в Польше на основе, например, карты долгосрочного резидента. А лица, которые женаты с поляками или имеют польское происхождение, могут претендовать на получение вида на жительство, карты поляка или польского гражданства. Однако такие возможности не будут доступны для мужчин, которые пересекли польскую границу после 24 февраля 2022 года, и это может заставить их искать решение.

Предполагается, что отток может коснуться тысячи людей. Сколько мужчин покинет польский рынок труда, будет зависеть от различных факторов, таких как политические и административные решения в Украине и масштабы мобилизации. К тому же пока неизвестны никакие правовые механизмы, которые могли бы привести к принудительному выдворению работников из Польши, добавила Джоанна Бидерман.

Как отмечает Войцех Ратайчик, компании в Польше уже несколько месяцев систематически теряют работников из Украины. Они решают поехать в другие страны ЕС, где предлагают более высокие зарплаты. Мобилизационный акт – лишь еще один фактор, который может увеличить масштабность поездок. Однако эксперт не ожидает, что это повлечет внезапный, большой или резкий отток работников.

Страны Западной Европы тоже борются с проблемой предложения на рынке труда. Они имеют опыт миграции из Северной Африки. Поэтому украинцев там радушно встретят, в частности, речь идет о Бельгии, Нидерландах и Франции.

Эксперты призывают польское правительство ввести льготы для экономических мигрантов из Азии и Южной Америки. Это самый простой способ заполнить кадровые пробелы в польских компаниях на рабочих и неквалифицированных должностях. Прежде всего, нужно ускорить процедуры легализации пребывания и работы для кандидатов из Азии или Латинской Америки. Однако заменить полностью заменить украинцев они не смогут ввиду культурных и трудовых различий, которые станут большой проблемой для работодателей.

Украинцы в Польше

Ранее УНИАН писал, что в Польше наблюдается дефицит кадров во многих секторах экономики. Сейчас продолжается высокий сезон производства и сельскохозяйственных работ. На рынке труда представлено много вакансий, но работодателям трудно найти людей.

В июле 2024 года польское правительство объявило об отмене программы поддержки, которая предусматривала выплату 40 злотых в сутки за размещение беженцев из Украины.

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