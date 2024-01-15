Поставки резко выросли с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Более двадцати финских компаний, связанных с Москвой, экспортировали в Россию продукцию, которую эксперты классифицируют как критически важное оборудование для ведения боевых действий. Их клиенты имеют связи с российскими спецслужбами и оборонной промышленностью, пишет Yle.

Отмечается, что это небольшие логистические и экспедиторские компании, владельцами которых являются люди, связанные с РФ. Они работают на складах и в небольших офисах, особенно на юго-востоке Финляндии вблизи границы с Россией. Отчетность показывает, что многие из них значительно увеличили свои продажи. Так, совокупный оборот в 2022 году вырос более чем вдвое.

Так, одна из таких компаний прислала несколько посылок в Россию. Согласно таможенным отчетам, экспортировали датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и оборудование для передачи энергии. Части подобных товаров были найдены в уничтоженном российском вооружении и транспортных средствах в Украине.

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По мнению исследователей, эти компоненты важны для способности российских военных наносить удары. Лишь немногие из них попали под западные санкции, что облегчило их экспорт в Россию.

Журналисты также ссылаются на данные российских государственных закупок, которые свидетельствуют о том, что такие компании имели дело с ФСБ.

Указано, что компании также поставляли в Россию оборудование для военных исследований и разработок и разведывательных целей. Например, оборудование для анализа сигналов, синтезаторы частоты, принадлежности для печатных плат, оптическое оборудование и вольтметры.

Журналистское расследование свидетельствует, что некоторые экспортируемые товары являются относительно обыденными, например, детали двигателей, подшипники и клапаны. Однако для функционирования российской военной техники требуется не только оружие.

Такие компании либо экспортировали товары напрямую в Россию, либо выступали посредниками между иностранным продавцом и российским покупателем. Товары также перемещались в Россию через другие страны, и в этом случае Финляндия могла не фигурировать в таможенных декларациях.

За несколько недель до начала войны одна финская компания отвечала за поставки на сумму более 10 миллионов евро клиенту, связанному с российской оборонной промышленностью. Поставки включали видеокамеры, жесткие диски и другую электронику.

Ни одна из компаний не согласилась на интервью с журналистами. Некоторые руководители согласились на комментарии, в которых отрицали нарушение санкций и поддержку российских военных.

Поставка товаров для ВПК России

Китай резко нарастил поставки высокоточных станков в Россию. Китайские поставки важного класса современных станков выросли в десять раз с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, а производители этой страны теперь доминируют в торговле высокоточными устройствами с числовым программным управлением, жизненно важными для российской военной промышленности.

Ранее УНИАН писал, что России в определенной степени удалось найти способы, чтобы обойти санкции в отношении технологий, необходимых для ведения войны против Украины. Это означает, что мера должна сделать торговые ограничения более эффективными.

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