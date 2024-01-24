Украинские власти хотят перенести заводы на более безопасную территорию.

Украина может развернуть производство дронов в Литве. Вильнюс поддерживает указанную идею, пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на заявление председателя литовской Партии труда Андрюса Мазурониса.

"В Украине очень хорошо развита технология беспилотников. И они хотят перенести заводы на более безопасную территорию, которая может быть где-то на территории НАТО, где есть совсем другие гарантии безопасности, но также быть близко к Украине", – отметил литовский политик.

По его словам, такое производство в Литве создаст рабочие места и инфраструктуру для производства. Это в интересах национальной безопасности страны.

Видео дня

Мазуронис подчеркнул, что разработка и производство боевых беспилотников должно стать приоритетом для литовской обороны. Литва уже имеет необходимую производственную базу и персонал.

По сравнению с танками или тяжелой техникой дроны требуют относительно небольших инвестиций, добавил он.

Вице-спикер литовского Сейма Паулюс Саударгас также считает, что оборонная промышленность Литвы не имеет возможности производить тяжелую технику, поэтому должна сосредоточиться на боевых беспилотниках.

"В Литве нет тяжелой промышленности. Мы не производим танки, не производим гаубицы, не производим самолеты и не похоже, что начнем в ближайшие годы. Но мы можем производить небольшие беспилотники", – подчеркнул политик.

По словам депутата, война в Украине продемонстрировала как растет значение беспилотников в вооруженных конфликтах. Дроны играют все более важную роль на украинском фронте.

Производство дронов

Ранее УНИАН писал, что Рига добивается прогресса в создании коалиции из почти 20 стран, чтобы вооружить украинские войска "тысячами" новых беспилотников.

Одновременно война превращается в поединок беспилотников, и Украина в нем проигрывает. В первые месяцы войны Украина преобладала в использовании беспилотников, адаптируя коммерческие технологии и внедряя новые виды вооружений. Однако сейчас Россия догнала Украину в инновационном соревновании.

Вас также могут заинтересовать новости: