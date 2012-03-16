В семи украинских городах начинается Jameson Irishfest

В семи украинских городах стартует фестиваль Jameson Irishfest, посвященный ирландскому кино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор МКФ «Молодость» Андрей ХАЛПАХЧИ. По его словам, ирландское кино может по-настоящему заинтересовать украинского зрителя:

«К сожалению или к счастью, ирландский виски мы знаем лучше, чем ирландское кино. Но почти каждый год в программе кинофестиваля «Молодость» мы показываем хотя бы один ирландский фильм», - отметил А.ХАЛПАХЧИ и добавил: «На самом деле, ирландское кино известно и вам - сегодня в Голливуде оно представлено актерами Питером О‘ТУЛОМ, Колином ФАРРЕЛЛОМ, Лиамом НИССЕНОМ и многими другими».

В рамках фестиваля покажут семь новых ирландских фильмов разных жанров - от комедии до триллера. По словам оператора фильма-открытия Jameson Irishfest «Взлетная полоса» Пи Джей ДИЛЛОНА, сами ирландцы отдают преимущество комедиям.

«Самые успешные фильмы в Ирландии - это комедии, но ирландское кино представляет все современные темы и жанры. В среднем, в Ирландии снимают 20 полнометражных фильмов в год, созданных вне ко-продукции, - объяснил Пи Джей ДИЛЛОН. - Конечно, еще больше фильмов в Ирландии снимается для Голливуда, Британии, Франции, и они на уровне с национальными картинами могут получить поддержку от Ирландского государства: будь то фильм, снятый на ирландских локациях, или же фильм, в котором ирландский контент».

Кроме основной программы, в рамках фестиваля также будет продемонстрирована программа короткометражных фильмов Shoot'n'Play - фильмы, снятые молодыми украинскими режиссерами за восемь дней до старта Jameson Irishfest, главной темой которых является зеленый трилистник. Лучшую короткометражку изберет режиссер-документалист Падди О‘КОННОР. Победитель будет автоматически зачислен в программу следующего Galway Film Festival.

Фестиваль ирландского кино Jameson Irishfest проходит с 15 по 21 марта в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Донецке и Днепропетровске.