Трамп должен сообщить о своих намерениях, чтобы ЕС мог разработать план на случай непредвиденных обстоятельств.

Европейский Союз готов финансово компенсировать выход Соединенных Штатов из долгосрочного многостороннего соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов для поддержки ее борьбы с Россией. Об этом на мероприятии по случаю предстоящего председательства Польши в Совете ЕС заявил заместитель министра финансов этой страны Павел Карбовник, сообщает Politico.

По его словам, существует риск, что избранный президент США Дональд Трамп "выйдет из соглашения на 50 миллиардов долларов".

"Учитывая уровень неопределенности, Карбовник призвал Трампа объявить о своих намерениях как можно быстрее, чтобы дать ЕС время для создания плана на случай чрезвычайных ситуаций", - пишет издание.

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Карбовник отметил, что окончательная сумма, которую ЕС выделит Киеву, будет определена до конца года:

"Если случится худший сценарий, мы, как ЕС, обеспечим, чтобы 50 миллиардов долларов поступили в Украину независимо от Трампа".

Помощь США Украине - последние новости

Накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи США Украине на голосование в Конгрессе. По его словам, это уже не дело пока действующего президета США Джо Байдена принимать такое решение.

Ранее The Washington Post со ссылкой на официальных лиц в Белом доме сообщило, что Администрация действующего президента США Джо Байдена увеличивает военную помощь для Украины на миллиарды долларов.

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