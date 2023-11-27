Предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи увеличен с 3000 грн до 3250 грн.

Ряду украинских пенсионеров, получающих денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), увеличат размер такой поддержки.

Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики, с августа текущего года такую финансовую поддержку получают пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, имеющие размер пенсии менее 3 тыс. грн и не получавшие с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание для ВПЛ.

Отмечается, что ВПП ООН предоставляла таким пенсионерам денежную помощь (доплату к пенсии) на сумму, которой не хватало до 3 тыс. грн (но не менее 100 грн). Ее получают около 270 тысяч пенсионеров.

Видео дня

"24 ноября правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, которое увеличивает предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи с 3000 грн до 3250 грн. Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре этого года", - сообщили в министерстве.

Финансовая помощь пенсионерам

В августе этого года Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. Список лиц, имеющих право на выплаты, на основании имеющихся реестров, формирует Пенсионный фонд, а ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям.

23 августа 2023 года стало известно о том, что Организация Объединенных Наций начала инициативу по сбору 268 млн долларов для поддержки Украины во время отопительного сезона. Расчеты потребностей в помощи основаны на опыте прошлой зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: