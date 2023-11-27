Ряду украинских пенсионеров, получающих денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), увеличат размер такой поддержки.
Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики, с августа текущего года такую финансовую поддержку получают пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, имеющие размер пенсии менее 3 тыс. грн и не получавшие с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание для ВПЛ.
Отмечается, что ВПП ООН предоставляла таким пенсионерам денежную помощь (доплату к пенсии) на сумму, которой не хватало до 3 тыс. грн (но не менее 100 грн). Ее получают около 270 тысяч пенсионеров.
"24 ноября правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, которое увеличивает предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи с 3000 грн до 3250 грн. Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре этого года", - сообщили в министерстве.
Финансовая помощь пенсионерам
В августе этого года Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. Список лиц, имеющих право на выплаты, на основании имеющихся реестров, формирует Пенсионный фонд, а ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям.
23 августа 2023 года стало известно о том, что Организация Объединенных Наций начала инициативу по сбору 268 млн долларов для поддержки Украины во время отопительного сезона. Расчеты потребностей в помощи основаны на опыте прошлой зимы.