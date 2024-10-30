Ранее правительство ужесточило требования по работе мобильных операторов при отключении электричества.

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект №11431, по которому предусматриваются штрафы для мобильных операторов за плохую связь при отключениях света.

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, за принятие законопроекта проголосовали лишь 199 депутатов. При этом на повторное голосование тоже не было набрано голосов, поэтому законопроект считается отклоненным.

"Рада провалила в первом (чтении, - УНИАН) №11431 по урегулированию вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения устойчивости электронных коммуникационных сетей", - отметил Железняк.

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Нововведения в работе мобильных операторов

В июле 2024 года стало известно, что Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) внес изменения в требования работы базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Так, мобильные операторы должны обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов во время отключений электроэнергии, вместо 4 часов как это было раньше.

Позже в Минцифры сообщили, что мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали более 72 часов без света. Другая часть мобильной сети должна работать 10 часов на аккумуляторных батареях.

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