В этом году Нобелевскую премию по экономике вручили за "то, как институты формируются и влияют на процветание" / иллюстрация x.com/NobelPrize

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам в 2024 году стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон. Ученые помогли понять различия в процветании разных стран.

Лауреатов премии по экономике объявила 14 октября 2024 года Нобелевская комиссия Шведской королевской академии наук в Стокгольме, говорится на странице в Twitter.

Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны. Общества с низким уровнем правопорядка и институтами, эксплуатирующими население, не способствуют росту или изменениям к лучшему. 

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В настоящее время 20% самых богатых стран мира примерно в 30 раз богаче, чем 20% самых бедных. Разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными странами также сохраняется; хотя беднейшие страны стали богаче, они не догоняют процветающие. 

Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике

Лауреаты премии нашли новые и убедительные доказательства одного из объяснений этого разрыва - различия в институтах общества. Внедрение более инклюзивных институтов, снижение уровня добычи и верховенство закона принесут долгосрочные выгоды. 

Модель лауреатов, объясняющая обстоятельства, при которых формируются и изменяются политические институты, состоит из трех компонентов: 

  1. Конфликт относительно распределения ресурсов и кому принадлежит власть над принятием решений в обществе.
  2. У масс иногда есть возможность осуществлять власть, мобилизуя и угрожая правящей элите; таким образом, власть в обществе - это нечто большее, чем право принимать решения. 
  3. Проблема обязательств, которая означает, что единственной альтернативой является передача элитой права принятия решений населению.
Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия 2024 - последние новости

Лауреатами премии по медицине и физиологии стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан, которые обнаружили новый класс молекул РНК. 

При этом Нобелевскую премию в области химии "разделили" несколько лауреатов - Дэвид Бейкер "за вычислительный дизайн белка", а также Демис Гассабис и Джон Джумпер "за предсказание структуры белка". 

Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Канг "за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Кроме того, Нобелевскую премию мира присудили японской организации выживших при ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo.

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