Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике

Отмечается, что ученые смогли объяснить, почему некоторые страны процветают, а другие нет.

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам в 2024 году стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон. Ученые помогли понять различия в процветании разных стран.

Лауреатов премии по экономике объявила 14 октября 2024 года Нобелевская комиссия Шведской королевской академии наук в Стокгольме, говорится на странице в Twitter.

Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны. Общества с низким уровнем правопорядка и институтами, эксплуатирующими население, не способствуют росту или изменениям к лучшему.

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В настоящее время 20% самых богатых стран мира примерно в 30 раз богаче, чем 20% самых бедных. Разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными странами также сохраняется; хотя беднейшие страны стали богаче, они не догоняют процветающие.

Лауреаты премии нашли новые и убедительные доказательства одного из объяснений этого разрыва - различия в институтах общества. Внедрение более инклюзивных институтов, снижение уровня добычи и верховенство закона принесут долгосрочные выгоды.

Модель лауреатов, объясняющая обстоятельства, при которых формируются и изменяются политические институты, состоит из трех компонентов:

Конфликт относительно распределения ресурсов и кому принадлежит власть над принятием решений в обществе. У масс иногда есть возможность осуществлять власть, мобилизуя и угрожая правящей элите; таким образом, власть в обществе - это нечто большее, чем право принимать решения. Проблема обязательств, которая означает, что единственной альтернативой является передача элитой права принятия решений населению.

Нобелевская премия 2024 - последние новости

Лауреатами премии по медицине и физиологии стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан, которые обнаружили новый класс молекул РНК.

При этом Нобелевскую премию в области химии "разделили" несколько лауреатов - Дэвид Бейкер "за вычислительный дизайн белка", а также Демис Гассабис и Джон Джумпер "за предсказание структуры белка".

Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Канг "за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Кроме того, Нобелевскую премию мира присудили японской организации выживших при ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo.

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