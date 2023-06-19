Запад, похоже, не готов нести новые издержки по отражению агрессии РФ в Украине.

Страны Запада не торопятся с введением новых санкций против России и ужесточением уже введенных, поскольку больше не боятся военного поражения Украины и потому больше не хотят вредить своим компаниям, всё еще торгующим с Россией. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

"Они понимают, что Россия не выигрывает. И они уже понимают, что безопасность сегодня на гораздо более глубоком уровне, чем было в начале или середине войны. Они понимают, что Украина будет контролировать, модерировать войну. Тогда о чем ты будешь думать? У тебя нет опасности. Ты можешь думать только о том, чтобы дозаработать еще немного деньжат", – объясняет ситуацию Подоляк.

Он отметил, что "на России сегодня крайне выгодно зарабатывать", поскольку россияне сегодня готовы платить вдвое, втрое, или даже в пять раз больше за тот же продукт.

"Просто об этом как бы не принято говорить в мире – это же бизнес. Никаких проблем, никакой морали, этот бизнес был и десять лет, и сто лет назад", – говорит Подоляк.

Санкции против России – последние новости

В конце февраля Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций, который приурочили к годовщине российского вторжения в Украину. Несмотря на это содержимое пакета было довольно заурядным и не наносило агрессору такого вреда, как ранее принятые санкции.

Как ожидалось, 11-й пакет санкций, направленный на блокировку обхода уже введенных ограничений, должны были принять еще в мае. Однако по состоянию на середину июня решение до сих пор не принято, и нет ясности, когда этот пакет будет утвержден.

Вас также могут заинтересовать новости: