Дочерняя компания "Нафтогаза" приобрела семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 общей стоимостью 950 тысяч евро.
Об этом говорится в контракте купли-продажи и приложении к нему, пишет "Экономическая правда".
Соглашение о закупке этих автомобилей заключили 11 апреля "Нафтогазбезопасность" и швейцарская дочерняя компания "Naftogaz Trading Europe AG". Согласно условиям контракта, внедорожники должны были поставить до 17 апреля.
На запрос "Экономической правды" в "Нафтогазе" подтвердили информацию об этой закупке. Там отметили, что информация о ней "обнародована согласно установленных в Группе Нафтогаз процедур".
Потребность в бронированной технике в "Нафтогазе" объяснили тем, что "Нафтогазбезопасность" обеспечивает охрану объектов учредителя компании (то есть, правительства), юридических лиц Группы Нафтогаз и других объектов нефтегазового комплекса.
"Во время военной агрессии РФ значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия и/или существует реальная угроза обстрелов. Для сохранения жизни и здоровья работников, а также обеспечения устойчивой работы нефтегазовой системы, выполнения непосредственных уставных задач и возникла необходимость в приобретении специальной техники", - утверждают в "Нафтогазбезопасности".
В компании также считают, что использование этих внедорожников "существенно уменьшит риски для сотрудников ГП "Нафтогазбезопасность".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).
Позже в "Нафтогазе" заверили, что тарифы на газ и тепло для населения останутся неизменными. Планируется, что часть международной финансовой помощи будет использована для сдерживания повышения тарифов.