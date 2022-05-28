В компании утверждают, что бронированные внедорожники "существенно уменьшат риски для сотрудников ГП "Нафтогазбезопасность".

Дочерняя компания "Нафтогаза" приобрела семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 общей стоимостью 950 тысяч евро.

Об этом говорится в контракте купли-продажи и приложении к нему, пишет "Экономическая правда".

Соглашение о закупке этих автомобилей заключили 11 апреля "Нафтогазбезопасность" и швейцарская дочерняя компания "Naftogaz Trading Europe AG". Согласно условиям контракта, внедорожники должны были поставить до 17 апреля.

источник: Экономическая правда

На запрос "Экономической правды" в "Нафтогазе" подтвердили информацию об этой закупке. Там отметили, что информация о ней "обнародована согласно установленных в Группе Нафтогаз процедур".

Потребность в бронированной технике в "Нафтогазе" объяснили тем, что "Нафтогазбезопасность" обеспечивает охрану объектов учредителя компании (то есть, правительства), юридических лиц Группы Нафтогаз и других объектов нефтегазового комплекса.

"Во время военной агрессии РФ значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия и/или существует реальная угроза обстрелов. Для сохранения жизни и здоровья работников, а также обеспечения устойчивой работы нефтегазовой системы, выполнения непосредственных уставных задач и возникла необходимость в приобретении специальной техники", - утверждают в "Нафтогазбезопасности".

В компании также считают, что использование этих внедорожников "существенно уменьшит риски для сотрудников ГП "Нафтогазбезопасность".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

Позже в "Нафтогазе" заверили, что тарифы на газ и тепло для населения останутся неизменными. Планируется, что часть международной финансовой помощи будет использована для сдерживания повышения тарифов.

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