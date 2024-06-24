Бизнес-процесс, заточенный под мобилизованного работника, провисает из-за его отсутствия.

В Украине должна быть система заблаговременного оповещения работодателей о мобилизации его работников. Об этом рассказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина в эфире "Киев24".

"У нас пока нет системы оповещения работодателей, когда его работники будут мобилизованы, чтобы он мог подготовиться: или подавать на бронирование, или готовить преемников", – сказала она.

По словам Пашкиной, проблема заключается в том, что людей мобилизуют неожиданно, и работодатель, который еще сегодня имел работника, оказывается неготовым к его внезапному отсутствию.

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"Бизнес-процесс, который был заточен под этого человека, не был передан никому, нет никаких внутренних документов, начинает провисать из-за того, что человека нет", – отметила эксперт.

Экономическое бронирование в Украине

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

Также был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" (№ 11332). Он предусматривает внедрение специального сбора за бронирование военнообязанных в размере 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (20,4 тыс. грн).

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