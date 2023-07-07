Западные компании находятся под давлением общественности, чтобы уйти из России. Компании Mars желание зарабатывать кровавые деньги в РФ вылезло боком - там ее проверяют на финансирование ВСУ.

Американские компании Mondelez, Mars и PepsiCo продемонстрировали в прошлом году бурный рост продаж в России. Они остались на рынке страны-агрессора, несмотря на развязанную россией кровопролитную войну против Украины.

Так, согласно данным, поданным в налоговую инспекцию России, продажи Mondelez Rus’ выросли на 38% в прошлом году, до 92 млрд рублей (1,1 миллиарда долларов). Компания в итоге увеличила общую прибыль более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, пишет Bloomberg.

Рентабельность выросла благодаря ценообразованию, росту объемов и приостановке рекламы, говорится в годовом отчете Mondelez, добавив, что в прошлом году на Россию пришлось 4% ее консолидированной выручки.

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Компания Mars, пришедшая в Россию в начале 90-х годов, зафиксировала в прошлом году рост продаж на 14%, до 177 млрд рублей (около $1,9 млрд), а прибыль выросла на 58% до 27 млрд рублей ($294,3 млн).

Выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза. Производитель газированных напитков заявил, что продажи в России принесут корпорации 5% консолидированной чистой выручки в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

Выручка Unilever в России упала на 1%, до 85 млрд рублей ($926,5 млн), но прибыль в прошлом году почти удвоилась до 9 млрд рублей ($98,1 млн). В компании заявили, что российское подразделение отделено от остального бизнеса, и прибыль не уходит из страны.

Представитель компании сказал, что действия Unilever, направленные на сокращение бизнеса в России, привели к снижению объемов продаж примерно на 15% в прошлом году.

Продают "только основные продукты"

Потребительские гиганты заявили, что сокращают свой бизнес в России. Американские группы остались в России, поскольку они не находятся под санкциями. Все трое заявили, что будут продавать в стране-агрессоре только "основные продукты", даже несмотря на то, что некоторые другие компании ушли из него из-за развязанное войны против Украине.

Coca-Cola, например, действительно ушла из России, но ее продукцию по-прежнему можно импортировать через третьи страны, а также появились подражатели газированных напитков под российскими брендами, чтобы удовлетворить спрос, отмечает Bloomberg.

В сентябре генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил, что компания приостанавливает продажи таких международных брендов, как 7Up и Pepsi. Подразделение американской группы в России продает чипсы, соду, молоко, молочные продукты и детское питание, а также местные продукты, такие как квас.

Оставшиеся компании могли извлечь выгоду из ухода конкурентов с рынка. "В любом кризисе у вас будут победители. Никаких резких изменений в потребительских расходах нет. Да, спад есть, но коллапса в стиле Covid мы не наблюдаем", - сказала Лилит Геворкян, аналитик по России в S&P Global Market Intelligence.

Снижение продаж и бойкот

Тем не менее, невероятный рост продаж Mondelez начинает снижаться. Американский производитель продуктов питания заявил, что в 2023 году он продает в России значительно меньше товаров, а объемы продаж с января сократились на двузначные цифры. В июне Mondelez заявила о сокращении масштабов своей деятельности, прекращении новых капиталовложений, запуске новых продуктов и расходов на рекламу в России.

В компании Mars также заявили, что сворачивают свою деятельность в России, однако каких-либо подробностей не сказали. PepsiCo и вовсе от комментариев отказалась, отмечает Bloomberg.

Компании которые производят потребительские товары и продолжают работать в России, сталкиваются с бойкотами и кампаниями на некоторых западных рынках. Чем дольше продолжается война и гибнет больше мирных жителей, тем сильнее становится давление со стороны потребителей на предприятия с целью прекращения деятельности в России.

Например, Pernod Ricard прекратила экспорт всех спиртных напитков в Россию всего через несколько недель после своего заявления о возобновлении поставок. Компания столкнулась с призывами бойкотировать в Швеции.

Компанию Mars в России проверяют на финансирование ВСУ

Тем временем, прокуратура РФ начала проверку российского подразделения американской корпорации Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и уклонения от уплаты налогов. Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО "Марс", в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее провести проверку в отношении Mars Генпрокуратуру РФ попросил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он утверждал, что компания Mars зарабатывает в России "миллиарды" и "спонсирует при этом Украину" под видом гуманитарных целей.

Корпорации Mars принадлежат такие бренды как Bounty, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s, Skittles. Также компания владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley’s, марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российские власти изменили свое законодательство, чтобы предотвратить уход западных компаний из их рынка. Так, компаниям, имеющим активы в России, для их продажи требуется одобрение местных органов власти. Также они должны уплатить обязательный взнос в государственный бюджет, даже если они избавляются от активов бесплатно.

Западные спонсоры войны - что было раньше

Как сообщал УНИАН, ранее Национальное агентство по противодействию коррупции Украины внесло компанию Mondelez International в список международных спонсоров войны. По итогам 2022 года прибыль российского филиала Mondelez составила 339 млн долларов (+303% за год), выручка - более 1 млрд долларов (+38% за год). Таким образом, бюджет страны-террориста компания пополнила более чем на 61 млн долларов налогов.

Также НАПК внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны. Ей принадлежат более 400 брендов, в частности, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие.

В течение года войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в прошлом году. Налогов в бюджет РФ за 2022 год компания заплатила около 50 млн долларов.

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