Причиной недовольства стали огромные штрафы.

Сотни китайских продавцов китайского маркетплейса Temu протестуют против "невыносимо высоких штрафов", сообщил Reuters один из торговцев, участвовавший в акции протеста.

Продавец одежды из Гуанчжоу сообщил, что в апреле Temu ввел новые штрафы, которые могут составлять до пятикратной стоимости продажи, когда клиенты возвращают свои покупки для возмещения: "Я не против, если я должен возвращать деньги потребителям ... Продавцы хотят, чтобы Temu прекратила штрафовать нас без причины", – сказала продавец, добавив, что 29 июля она пошла в штаб-квартиру компании в Гуанчжоу, чтобы выразить свой протест.

"Чтобы успокоить ситуацию, Temu сказал нам зарегистрировать сумму штрафов, которую мы должны оплатить, но они ничего не сделали. Поэтому 29 июля собралось еще больше торговцев, и их было около 400-500 человек", – сказала она.

Видео дня

На видеозаписях инцидента, распространяющихся в Интернете, также видно, что за пределами здания находятся сотни протестующих. В то же время в заявлении Temu говорится, что большинство протестующих были продавцами одежды, и компания активно сотрудничает с торговцами, чтобы найти решение. По словам Temu, большинство продавцов преуспели, следуя рекомендациям, сообщая об увеличении продаж и положительных отзывах клиентов: "Хотя штрафы необходимы для поддержания высокого качества рынка, мы стремимся к справедливому правоприменению и разрешению споров", – отметили представители маркетплейса.

Торговец одеждой сказал, что многие продавцы обанкротились или закрылись с тех пор, как начали применять штрафы по различным вопросам, таким как неправильный размер одежды.

Стоит отметить, что Temu – международный интернет-сайт, принадлежащий PDD Holdings (PDD.O). Он продает по низким ценам широкий ассортимент товаров, многие из которых произведены в Китае. Его популярность возросла с момента запуска в сентябре 2022 года.

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В июне 2024 года бренды из Китая захватили 11% европейского рынка электромобилей, достигнув рекордного показателя.

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