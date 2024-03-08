Министерство продолжает работу по восстановлению работы международного бизнеса в Украине.

Министерство иностранных дел Украины официально подтверждает, что известные бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По поручению президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, которые оставили украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для восстановления их работы в Украине. Возвращение Inditex является следующим шагом после восстановления работы McDonald's, H&M и других", – отметили в министерстве.

Отмечается, что возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во времена войны, а также укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство и его победу.

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"МИД Украины продолжает работу по восстановлению работы международного бизнеса в нашей стране и привлечению новых компаний", – говорится в сообщении.

Возвращение Inditex в Украину – что известно

Магазины компании Inditex – ритейлера одежды таких известных брендов как Zara, Bershka, Massimo Dutti – были закрыты в Украине после начала полномасштабной войны в Украине, с февраля 2022 года.

О возвращении компании на рынок Украины говорили еще весной 2023 года, тогда же отмечалось, что открыться магазины могут в ноябре.

В начале марта издание Financial Times сообщило, что открытие магазинов компании Inditex начнется в начале апреля. Всего планируют вновь открыть 50 из более 80 торговых точек.

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