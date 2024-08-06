Подать заявление на перерасчет пенсии можно подать через портал ПФУ.

В некоторых случаях пенсионерам нужно обращаться за перерасчетом пенсий. Речь идет об изменениях, которые возникают у получателя пенсионных выплат и влияют на состояние и размер пенсионного обеспечения.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, что поводом для перерасчета могут быть следующие факторы:

начало трудовых отношений или увольнением с работы;

регистрация или снятие с учета в качестве физического лица-предпринимателя;

приобретение, изменение или прекращение особого статуса пенсионера.

Срок уведомления об изменении данных – в течение 10 дней с момента возникновения изменений. Сообщить об изменениях, касающихся размера пенсионных выплат, можно, подав заявление через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратившись в любой сервисный центр фонда на территории Украины.

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Для подачи заявления на перерасчет пенсии через портал необходимо:

авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление на перерасчет пенсии";

заполнить поля заявления и загрузить сканированные копии необходимых документов (документа, удостоверяющего личность, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, трудовой книжки и других в случае необходимости);

сформировать заявление и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Состояние обработки заявления можно посмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Пенсии в Украине

На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализована возможность оформления пенсии с помощью "Дія.Підпису". Услуга будет актуальной для тех, кто желает подать заявление на назначение пенсии, но не имеет возможности получить квалифицированную электронную подпись.

Украинцам доступен инструмент покупки страхового стажа. Это поможет получать более высокую пенсию в будущем. На сайте Пенсионного фонда есть простой инструмент, который позволяет это сделать всего за несколько шагов.

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