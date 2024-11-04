Как и раньше, возврату не подлежат лекарственные средства.

Кабинет министров Украины утвердил новый перечень товаров, которые не подлежат обмену и возврату.

Об этом говорится в постановлении правительства №1243. Среди товаров, не подлежащих возврату и обмену, оказались, в частности товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Перечень товаров выглядит так:

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пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены (зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, помазки для бритья, щетки для личной гигиены, маникюрные, педикюрные инструменты и другие подобные товары);

косметическая продукция и моющие средства;

товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Отмечается, что такие товары невозможно будет вернуть или обменять "без защитной упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам".

Последний перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату, утратит свою силу после вступления в действие нового.

Другие важные изменения в Украине

Пенсионный фонд Украины осуществил перерасчет размеров жилищных субсидий для населения – на отопительный сезон 2024 и 2025 годов. Стоит отметить, что в случае подачи документов до 30 ноября (включительно), субсидия назначается с начала отопительного сезона, если заявление написано после 1 декабря - субсидию назначат с месяца, в котором произошло обращение.

Кроме того, с 1 ноября на дорогах всех городов Украины изменится ограничение скорости движения. Максимальная разрешенная скорость будет составлять 50 км/ч.

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