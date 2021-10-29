Какой должна быть новостройка премиум-класса: изучаем пример ЖК Krauss Gallery

Рассказываем, что отличает премиальное столичное жилье от обычного.

Премиум-класс в Украине – пожалуй, самый непростой для четкой категоризации сегмент рынка недвижимости. Во-первых, потому что официального классификатора в нашей стране нет в принципе. Хотя это не помешало застройщикам с годами прийти к определенному консенсусу и разделению новостроек на четыре основных типа: эконом, комфорт, бизнес и премиум. Во-вторых, потому что отличия премиума от ближайшего к нему бизнеса на первый взгляд не настолько заметны, как при сравнении других соседних классов.

Если три остальных сегмента довольно легко различить даже визуально – по внешнему виду и архитектуре, материалам и комплектующим, концептуальным решениям, собственной инфраструктуре и работе с придомовой территорией – то при знакомстве с премиумом все несколько сложнее. В украинских реалиях порой случается так, что два проекта выглядят почти как близнецы-братья, но один отчего-то заявляет о своей принадлежности к бизнесу, а второй – к уже более солидному (и дорогому) премиуму.

Нередко виноваты сами девелоперы, намеренно завышающие класс своего ЖК для придания ему дополнительного веса и престижа. Но это не отменяет того факта, что определить уровень премиальности недвижимости на глаз все равно непросто. Как же тогда выяснить, насколько жилье отвечает заявленному классу и чем тот кардинально отличается от других? Об этом рассказываем вместе с жилым комплексом Krauss Gallery, который компания "Креатор-Буд" строит в самом центре украинской столицы.

Сила места

О таких жилых проектах, как Krauss Gallery, риелторы обычно говорят так: чтобы его описать, достаточно сказать, где он находится. И это отчасти правда: в премиум-классе именно локация играет первостепенную роль. В рамках большого города подобный проект может существовать только в самом удобном месте: в историческом, деловом, культурном центре мегаполиса. Он должен быть буквально окружен всем необходимым современному городскому жителю. А инфраструктура нулевого километра обязана давать быстрое решение для всего: шопинга и досуга, работы и учебы, спорта и отдыха.

Krauss Gallery возводится в таком месте, в котором создание жилого пространства более низкого класса стало бы попросту ошибкой. Он расположен на улице Круглоуниверситетской, 5-7, посреди столичных Липок. Эта локация поставила новый жилой комплекс в довольно выигрышное положение. С одной стороны, 200 метров до Крещатика и Бессарабского рынка, соседство со знаменитым "Домом со звездой". А с другой – Круглоуниверситетская как бы "спрятана" от основного транспортного и пешеходного потока центральной части Киева, благодаря чему остается довольно спокойной и тихой улицей.

Эксклюзивность предложения

Второе важное условие, по которому жилье причисляется к премиум-классу – оно не может быть массовым. Ограниченное предложение обязательно: в отличие от бизнес-класса, новостройка на сотни квартир в этом случае абсолютно недопустима. Дополнительно сужает предложение и уже упомянутая локация, где любое подходящее для нового проекта место на вес золота. Именно поэтому конкуренция в премиум-сегменте недвижимости довольно низкая: выбор потенциального покупателя при четко очерченных запросах обычно сводится всего к паре доступных вариантов ЖК.

Krauss Gallery рассчитан на 48 квартир и 25 апартаментов. Причем идентичных вариантов среди них единицы: все остальные планировки уникальны. Выбор по площади при этом довольно широкий – от 50 до 230 квадратных метров, есть и варианты со своими террасами. Особенно выделяется среди всех одна квартира, для обладателя которой предусмотрен свой персональный лифт.

Приватность и автономность

Одним из ключевых критериев премиальности жилья является и система закрытого клуба для ограниченного круга людей. Здесь запрос жильцов на приватность в разы выше, чем в любом другом классе. Именно поэтому публичное и частное пространство должно быть четко разграничено, а технические особенности самого жилья должны создавать такие условия, в которых резидента не будут беспокоить никакие внешние раздражители.

В Krauss Gallery зоны квартир и апартаментов разделены: для каждой предусмотрены свои отдельные лифты и лестницы. А все внутренние стены возводятся из полнотелого кирпича – этот материал дает самую высокую звукоизоляцию. Автономное отопление со своей котельной позволит не переживать относительно температуры в квартире, а дополнительно о домашней атмосфере позаботится система климат-контроля.

Автономность ЖК премиум-класса сильно зависит еще и от предоставляемых жильцам возможностей и сервисов. Конечно, о богатстве внутренней инфраструктуры многофункциональных жилых комплексов формата "город в городе" и речи быть не может. Для этого банально нет места, но такое разнообразие и не требуется – все и так рядом.

Зато в премиуме куда сильнее востребованы, например, паркоместа. Именно поэтому в Krauss Gallery вопросу хранения авто архитекторы уделили особое внимание. В результате они добились почти невозможного для центра Киева: общее число мест в подземном паркинге превышает общее количество квартир и апартаментов. Все благодаря его четырехуровневой структуре: машину автовладельцу привезет специальный подъемник, а сам резидент спустится из дома в подземную часть на отдельном лифте.

Остальные решения также нацелены на удобство и бережное отношение ко времени жильцов. Быстро и эффективно решить бытовые вопросы можно будет с помощью профессионального консьерж-сервиса, провести переговоры – в специально предназначенной комнате в зоне лобби. Если нужно ненадолго оставить ребенка – есть игровая комната, заняться физической активностью можно в спортзале, а передохнуть с чашечкой кофе – на общей открытой террасе на крыше, с которой открывается отличный вид на центр Киева.

Впереди всех

Конечно же, те элементы премиум-класса, которые отличают его от бизнес-сегмента, не отменяют и тех обязательных критериев, в которых они вполне могут совпадать. Здесь принцип прост: там, где "соседу" еще допускаются небольшие поблажки, элитное жилье должно давать максимум во всем. Если архитектура – то такая, чтобы хотелось сделать селфи, если потолки, то трехметровые, если материалы и комплектующие – то лучшие из возможных. И в этом Krauss Gallery, само собой, тоже вполне оправдывает свою принадлежность к настоящему премиум-классу.

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