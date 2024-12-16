Компания показала график работы на новогодне-рождественские праздники.

Украинская компания "Новая почта" обнародовала график работы в период новогодне-рождественских праздников. Компания запланировала выходной на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

25 декабря - по своему обычному расписанию;

31 декабря - до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения);

1 января - отделения и курьеры не будут работать.

"Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить", - добавили в компании.

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Остальные дни - компания будет работать по обычному графику.

"Новая почта" - главные новости

В конце октября "Новая почта" вышла на рынок Нидерландов. Теперь клиенты могут заказать доставку из Украины или услуги курьера для отправки на любой адрес в Нидерландах. Таким образом Нидерланды стали шестнадцатой страной, в которой начала работать "Новая почта".

4 октября "Новая почта" отменила оплату за возврат посылки и комиссию от объявленной стоимости для отправителя в случае отказа от получения.

Кроме того, с начала октября логистическая компания повысила тарифы на доставку отправлений - документов, посылок и грузов. В среднем они выросли на 10 гривен.

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