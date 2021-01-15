Глава набсовета Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина Евгений Шульгин: Благодаря зоне свободной торговли с Израилем, у Украины появляется окно в Европу без пошлин в торговле

Глава наблюдательного совета Торгово-промышленной палаты Израиль –Украина Евгений Шульгин рассказал УНИАН о том, что предусматривается договором о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, вступившем в силу с 1 января 2021 года, почему договор не распространяется на сферу услуг, и об ожидаемом экономическом эффекте для обоих государств.

С 1 января 2021 года начинает действовать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Что это значит для обеих стран?

Первое января – это официальная дата вступления договора между Украиной и Израилем в силу, но есть еще несколько технических вопросов, которые должны быть закрыты с таможенными службами. Потому что, если второго января на границу попадал товар, ни одна из таможен не могла его оформить. Я знаю, в Израиле сейчас активно проходят консультации, прописываются инструкции о том, как растаможить конкретные группы товаров. То есть, это процессы, которые занимают некоторое время.

Для обеих стран договор о свободной торговле – это большое преимущество. Во-первых, товары, на которые распространяется действие договора, будут дешеветь для конечного потребителя.

Кроме того, это большое преимущество в вопросах глобальных производств. К примеру, для того, чтобы собрать один американский самолет Boeing, различные запчасти поставляются из почти десяти стран. И отсюда следует, по нашему мнению, даже более важный фактор, нежели непосредственное снятие пошлин между Украиной и Израилем. Благодаря Конвенции Пан-Евро-Мед могут быть созданы дополнительные возможности для экспорта украинских товаров в страны, которые являются участниками Конвенции, а также более активного участия украинских производителей в цепочках добавленной стоимости. То есть, в том числе, благодаря зоне свободной торговли с Израилем, у Украины появляется окно в Европу без пошлин в торговле. Это такой скачок, который не напрямую, а косвенно заложен в договоре.

Надо понимать, что на сегодня мировая экономика все больше становится единым финансовым, инвестиционным и производственным пространством. И подобные договора о зонах свободной торговли углубляют мировые глобализационные процессы.

Что предусматривается договором и с какой этапностью? Через какое время договор начнет действовать в полную силу?

Кроме снятия пошлин, есть много других интересных аспектов договора.

Например, существует понятие арбитражного суда, механизм которого должен позволить решать спорные вопросы, возникающие при имплементации договора. В дополнение к этому, уже вне договора, есть необходимость развить дополнительные механизмы арбитражных судов для мелкого и среднего бизнеса. Допустим, две стороны заключили договор на определенную сумму, и если речь идет о суммах большого порядка – на десятки-сотни миллионов долларов, то в случае конфликта или недопонимания между сторонами арбитражный суд сможет эти стороны рассудить и предложить им конкретное решение проблемы. Когда речь идет о небольших сделках – до миллиона долларов – приходить к международным европейским арбитражным судам – это очень дорогое удовольствие, которое зачастую стоит дороже, нежели сама сделка. Для решения подобных ситуаций существует необходимость создания дополнительных эффективных арбитражных механизмов.

Но, конечно же, главный аспект – это беспошлинный ввоз. В первую очередь, договор предусматривает снятие пошлин на экспорт и импорт товаров, которое делится на четыре этапа. Первый этап – мгновенный, то есть, с начала действия договора. Второй в течение 3 лет. Третий этап –в течение 5 лет. И четвертый завершающий этап – в течение 7 лет.

На каждом из этапов снимаются пошлины на определенные группы товаров, но, в то же время, что важно, договор не предусматривает сферу услуг, в которой наши страны активно сотрудничают. Будем надеяться, что на ближайших переговорах действие договора будет расширено и на эту значительную отрасль, в том числе.

Рынки открывают как Израиль, так и Украина – в сферах сельскохозяйственных товаров и промышленной продукции - в обе стороны. Приведу некоторые примеры. Среди групп украинских товаров, на ввоз которых в Израиль пошлины снимаются сразу – с 1 января 2021 года: растительные масла, рыба, консервированные овощи, лекарственные средства, стройматериалы, электроприборы, некоторые виды оборудования. Договор довольно большой – занимает около ста страниц текста, потому мы не сможем в рамках нашей короткой встречи обсудить все позиции, но я перечислил основное.

В течение 3 лет будет снят налог на экспорт в Израиль украинских орехов, специй, семян, фруктовых пюре, табака, косметических средств, верхней одежды для женщин и различных видов электроаппаратуры. В течение 5 лет речь будет идти о соках, замороженном мясе, муке, кондитерских изделиях и других товарах. И в течение семи лет действие договора расширится на мебель, шампуни, кетчупы – целый ряд продукции.

И в другую сторону тоже из Израиля в Украину будет открыт рынок как для сельскохозяйственной, так и для промышленной продукции. Это различные виды растительного масла, анчоусы, тропические фрукты, косметические средства, сырье для легкой, химической промышленности, стройматериалы, удобрения (Израиль производит одни из лучших удобрений в мире). В течение трёх лет – консервированные фрукты, экстракты и другие виды продукции.

Как долго согласовывался договор между Украиной и Израилем, и почему это заняло так много времени?

Официально текст начал согласовываться в 2013 году, и закончился этот процесс подписанием договора в январе 2019 года. С одной стороны, это большой срок, но, с другой стороны, такие договора всегда долгоиграющие, они долго согласовываются, и это сложный бюрократический процесс.

Начало согласования такого договора, специальных условий взаимодействия, которые потянут за собой множество косвенных договоренностей и урегулируют отношения между странами – даже важнее самого факта его подписания. Объясню почему. Договоренности – всегда неокончательны. Это живой организм, который будет всегда меняться и дополняться в зависимости от тех экономических тенденций, которые есть в мире.

Потому при обсуждении и подписании договора о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем никаких затягиваний не было. Подготовка первого договора всегда занимает много времени, потому что каждая из сторон изначально хочет получить больше преимуществ для своей страны, но потом стороны приходят к пониманию и находят золотую середину.

Вы уже упомянули, что действие договора не распространяется на услуги. Почему, и как это отразится на эффекте от зоны свободной торговли?

Весомая доля взаимоотношений между нашими странами – это, во-первых, инвестиции, и такой договор, который на сегодня заключен, будет способствовать привлечению украино-израильских инвестиций, и во-вторых, сфера услуг.

В данном случае, услуги представляются украинской стороной в сфере IT. Сегодня много украинских IT-инженеров работают с израильскими или международными проектами. Оборот в этой сфере, почти не учтен в общем показателе товарооборота, и его действительно очень сложно посчитать. Мы, как Торгово-промышленная палата, считаем, что он соизмерим с объемом товарооборота. То есть, если бы в общей сумме товарооборота между Украиной и Израилем учитывался оборот от предоставления IT-услуг, мы получили бы показатель значительно выше того, который сейчас указан в официальной статистике. И это меняет все правила игры.

Мы надеемся, что на следующем этапе действие договора о зоне свободной торговли будет расширено также на услуги. В этой части очень важно, во-первых, предусмотреть создание дополнительных механизмов для разрешения мелких споров и конфликтов, потому что услуги в своем большинстве – это не крупные контракты, и на сегодня нет никакого инструмента, позволяющего решать возникающие конфликты в этой сфере. Во-вторых, сейчас возникают большие трудности в финансовых переводах из Израиля в Украину, связанные с регуляторной политикой Израиля, и в обратную сторону – тоже.

Решение этих вопросов значительно бы помогло развитию отношений между нашими странами.

Какой сейчас товарооборот между Израилем и Украиной? Какая его структура?

Этим вопросом вы меня ставите в ужасно неловкое положение по одной простой причине. Статистика – это наука, которую каждая страна ведет по-своему из-за того, что нередко товары продаются через компанию-посредника из третьей страны. Еще есть несколько других причин, например, сертификаты происхождения товаров.

Разница очень большая, единственное, что порядки цифр – одинаковые.

Если вы спросите мое мнение – ни те, ни другие цифры не отображают реальность.

А если сравнивать, какая из стран показывает больший показатель товарооборота?

Украинская статистика выше порядка на 200 миллионов. То есть, данные разятся на около 20 процентов.

Согласно данным украинской стороны, за шесть месяцев 2020 года товарооборот между Украиной и Израилем немного превысил 500 миллионов долларов, и это почти на 12 процентов ниже, чем за предыдущий период 2019 года. В прошлом году за этот период было 570 миллионов.

В целом, в 2019 году товарооборот между нашими странами составил более 1,1 миллиарда долларов, и он вырос по сравнению с 2018 годом на 80 миллионов долларов, т.е. около 8%. Как только объявили в конце 2018 года, что вот-вот мы подписываем договор о зоне свободной торговли, сразу все израильтяне ринулись больше работать с Украиной. Это было приятно видеть.

Основную долю товарооборота составляет экспорт из Украины в Израиль, при чем, он существенно превышает израильский показатель экспорта в Украину. Таким образом, для Израиля это отрицательное сальдо товарооборота, для Украины – наоборот.

Этому есть много причин. Украина дешевле в производстве многих товаров, в Украине есть товары, которые Израиль не производит, поскольку это страна, в которой нет своих ресурсных баз. Более пятидесяти процентов украинского экспорта в Израиль составляют зерновые, руда, металл.

Говоря о товарообороте между Украиной и Израилем, также важно учитывать, что раньше, до карантина, из Киева в Тель-Авив ежедневно отправлялось по несколько авиарейсов, и все самолеты были битком забиты людьми. Все эти люди прилетали в другое государство, оставляли там деньги – это тоже в какой-то мере товарооборот.

Как, согласно вашим прогнозам, вследствие зоны свободной торговли может вырасти товарооборот между странами и в какой перспективе?

Во время пандемии сложно давать какие-либо оценки. Показатель товарооборота изменится, он уже меняется. Мы видим, что в первом полугодии 2020 года с введением карантина товарооборот упал, что ожидаемо в связи с карантинными ограничениями, введенными государствами.

Если говорить о пост-ковидном периоде, речь идет о прямом увеличении товарооборота на около пятнадцати процентов. Но это цифры в лоб. А если мы еще оценим возможный эффект от Конвенции Пан-Евро-Мед, которая создаст условия для более активного участия украинских производителей в глобальных цепочках добавленной стоимости товаров и услуг, цифры могут стать еще заманчивее. Но это делается не за один год – это более долгосрочная перспектива.

И второе, за первое полугодие 2020 года, согласно данным Нацбанка Украины, из Израиля в Украину поступило более 70 миллионов долларов инвестиций. А как только проявится эффект от зоны свободной торговли, эти показатели возрастут, будут развиваться совместные производства, что также будет влиять на товарооборот.

Мы рассчитываем, что кооперация между странами будет постоянно возрастать.

Значит ли это, что в ближайшее время в Украине может появится больше израильских IT-компаний, которые уже довольно активно завоевывают наш рынок?

Согласно некоторым данным, около сорока процентов всего израильского аутсорсинга за пределами Израиля приходится на украинский рынок. Это высокий процент. И он будет возрастать.

И услуги могут быть не только в сфере IT. Это может быть и фармацевтическое направление, и цифровая медицина, и управление умными городами. Это целый ряд высокотехнологических производств.

Надежда Бурбела

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