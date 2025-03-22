Это позволит ЕС использовать широкий спектр ответных мер, включая ограничения на торговлю и услуги, а также на некоторые права интеллектуальной собственности, прямые иностранные инвестиции и доступ к государственным закупкам

Франция хочет, чтобы Европейский Союз впервые в истории рассмотрел возможность применения своего самого мощного торгового инструмента против США, если президент Дональд Трамп введет масштабные пошлины.

Как пишет Bloomberg, по словам источников, Франция присоединилась к группе стран ЕС, которые считают, что необходимо рассмотреть возможность так называемого инструмента антипринуждения, хотя это не является предпочтительным вариантом действий.

Инструмент по борьбе с принуждением был разработан в первую очередь для сдерживания и, при необходимости, реагирования на преднамеренные принудительные действия третьих стран, которые используют торговые меры в качестве средства давления на суверенный выбор политики блока или отдельных государств-членов. Предполагается, что контрмеры будут использоваться только в качестве крайней меры и должны быть соразмерны уровню нанесенного ущерба.

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При этом инструмент по борьбе с принуждением в конечном итоге позволит ЕС использовать широкий спектр ответных мер, включая ограничения на торговлю и услуги, а также на некоторые права интеллектуальной собственности, прямые иностранные инвестиции и доступ к государственным закупкам, отмечает Bloomberg.

США планируют ввести масштабные пошлины против глобальных партнеров уже 2 апреля. По словам Трампа, пошлины позволят устранить нетарифные барьеры, которые, по его мнению, являются несправедливыми, например, внутренние правила и способы взимания налогов, в том числе налог на добавленную стоимость в ЕС.

Европейская комиссия в настоящее время не рассматривает возможность использования антипринудительного инструмента, отметил один из источников. По его словам, любые дискуссии об использовании этого инструмента носят отдаленный характер, поскольку ЕС сначала необходимо узнать, какие тарифы объявят США 2 апреля и применим ли к ним инструмент антипринуждения.

Торговая война США и ЕС

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе ввести пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%. В ответ ЕС объявил о пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов.

Позже СМИ писали, что ЕС откладывает применение ответных мер на пошлины президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий до середины апреля. Этот шаг необходим, чтобы уточнить список товаров, которые попадут под удар, и дать больше времени для сделки с США.

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