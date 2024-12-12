Это произошло накануне запланированного визита Путина.

Российская государственная компания "Роснефть" договорилась о поставках почти 500 тысяч баррелей в сутки нефти частной индийской нефтеперерабатывающей компании Reliance.

Это стало крупнейшим в истории соглашением между двумя странами в области энергетики, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Отмечается, что десятилетняя сделка стоит примерно 13 миллиардов долларов в год по сегодняшним ценам и составляет 0,5% мировых поставок. Это позволит еще больше укрепить энергетические отношения между Индией и Россией.

Агентство отмечает, что соглашение заключено накануне запланированного визита правителя России Путина в Индию. Согласно ему, "Роснефть" ежемесячно будет поставлять 20-21 груз размером "Афрамакс" (от 80 до 100 тысяч метрических тонн) различных сортов российской нефти и три груза мазута общим весом около 100 тысяч тонн.

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Два источника агентства сообщили, что Reliance и "Роснефть" будут ежегодно пересматривать цены и объемы в рамках сделки, чтобы учесть динамику нефтяных рынков.

Российская нефть

На днях западные СМИ сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена работает над введением более жестких санкций против российской торговли нефтью.

По мнению экспертов, российские доходы от экспорта нефти не позволяют ей поддерживать войну высокой интенсивности. Сейчас страна-агрессор приближается к тому, чтобы выйти из-под "экономического" контроля.

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