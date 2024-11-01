Еврокомиссия проведет проверку, чтобы обезопасить пользователей на территории ЕС.

Европейская Комиссия заявила о начале тщательной проверки деятельности, в рамках европейского рынка, китайской платформы Temu, чтобы отследить — соответствует ли модель работы этого сервиса, а также его онлайн-маркетинг, нормам европейского Акта о цифровых услугах (DSA), говорится на официальном сайте ЕК.

Речь идет, в частности, о том, не продает ли Temu запрещенные и опасные товары. Сообщается, что ранее в отношении онлайн-платформы звучала критика за недостаточно эффективное противодействие продажи "запрещенных товаров". Кроме того, Европейская Комиссия интересуется тем, могут ли "потенциально" системы вознаграждения, которые присутствуют на Temu, вызвать зависимость у пользователей.

"Мы будем в полной мере сотрудничать с надзорными органами для поддержки нашей общей цели - создания безопасного и надежного рынка для потребителей", - заявили в компании.

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Известно, что ЕК уже открывал аналогичные производства против AliExpress, TikTok и X (Twitter). Кроме того, Temu ранее критиковали правительство США, Индонезии и корпорация Apple за "нелегальные практики", такие как продажа товаров по демпинговым ценам или тех, которые были изготовлены с помощью "принудительного труда".

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Ранее УНИАН сообщал, что ЕС грозит распад, если не произойдут радикальные изменения. Европе рекомендуют расти и "становиться более продуктивными".

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