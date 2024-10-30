В ЕС ставят под сомнение, что информационный марафон может быть лучшей платформой для обмена различными взглядами.

В Европейской комиссии рекомендуют украинским властям пересмотреть целесообразность сохранения марафона "Единые новости". Об этом говорится в отчете Европейской комиссии о прогрессе Украины как государства-кандидата на вступление в Евросоюз в рамках политики расширения ЕС за 2024 год.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Необходимо проанализировать, является ли это лучшей платформой для обеспечения свободного обмена взглядами между украинцами", - отмечается в отчете.

При этом отмечается, что главная цель парламентского канала "Рада" должна касаться обмена информацией о парламентских делах, в том числе освещения работы парламентской оппозиции.

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Телемарафон "Единые новости"

Как сообщал УНИАН, в начале года глава комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявлял, что национальный телемарафон "Единые новости" могут отменить, если до конца текущего года он не изменит формат вещания и не восстановит доверие зрителя.

В сентябре министр культуры Николай Точицкий заявил, что телемарафон "Единые новости" продолжит свое существование, но "нужно искать форму, чтобы была заинтересованность у общественности".

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