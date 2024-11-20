С июля по сентябрь Украина экспортировала уже более 28 тысяч тонн замороженной малины и ежевики.

Украина в сезоне 2024/25 годов продолжает активно догонять мировых лидеров по экспорту замороженной малины, которыми остаются Сербия и Польша.

Аналитики EastFruit отмечают, что Польша, чтобы удержаться на этой позиции, все больше зависит от реэкспорта продукции, в основном украинского происхождения.

В течение первых трех месяцев сезона, то есть с июля по сентябрь включительно, Украина экспортировала уже более 28 тысяч тонн замороженной малины и ежевики, а это новый рекорд для этого периода года.

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"Экспорт, таким образом, вырос сразу на 36% к тому же самому периоду прошлого года и на 45% по сравнению с 2022 годом. Отметим, что рост экспорта происходит на фоне многочисленных сообщений фермеров о снижении урожая малины в 2024 году", - сообщили аналитики.

По слова экономиста инвестиционного департамента ФАО Андрея Ярмака, несмотря на то, что Польша остается главным рынком сбыта замороженной малины из Украины, ее доля в общем объеме экспорта продолжает снижаться.

"Украина постепенно начинает выходить с замороженной малиной напрямую на традиционные для Польши рынки сбыта, такие как Германия и Франция. Например, в этом сезоне доля рынка Германии в экспорте замороженной малины из Украины уже превышает 20%", - сказал Ярмак.

Среди главных рынков сбыта для украинской малины в начале сезона также Чехия, Литва, Австрия, Бельгия и Италия. Также в новом сезоне уже отправлены первые партии украинской замороженной малины в такие важные и перспективные рынки сбыта как США и Канада. И даже Сербия - мировой лидер экспорта малины - приобрела в Украине большую партию продукции в сентябре, очевидно, для реэкспорта.

Цены на фрукты и овощи в Украине - последние новости

В середине ноября цены на огурцы в Украине впервые за полтора месяца ощутимо снизились. Сезон местных овощей закончился, но на рынок массово хлынула турецкая продукция.

По данным аналитиков проекта EastFruit, фермеры в Украине на прошлой неделе были вынуждены снижать отпускные цены на лук. Причиной стало то, что предложение на овощ увеличилось, а вот спрос упал.

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