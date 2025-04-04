Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами.

Введение Трампом новых тарифов может привести к росту цен в Украине. Об этом в эфире "Нацмарафона" заявил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

"Многие американские товары состоят из многочисленных компонентов, которые сами по себе импортируются в США. Возьмем американские автомобили: до 40-50% их запчастей - импортные. Если добавить к этому новые тарифы, то стоимость таких автомобилей возрастет. Соответственно, для нас это будет означать подорожание", - заявил Юрий Гайдай.

В теории возможна и обратная тенденция. Из-за новых ограничений часть товаров с американского рынка могут переориентировать на рынки других стран, в частности - украинский. Это может привести к определенному снижению цен в некоторых сегментах.

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"Однако в общемировом масштабе я бы ожидал скорее проинфляционного эффекта. В большинстве стран, за незначительными исключениями, эти изменения будут создавать дополнительное давление на рост цен", - добавил Гайдай.

Новые пошлины Трампа - что надо знать

Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных пошлин с другими странами. Пошлину для Украины определили на уровне 10%.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, введенная США пошлина не нанесет значительных убытков нашей стране, поскольку доля экспорта в Соединенные Штаты довольно незначительна.

Впрочем, если говорить о мировой торговле в целом, то пошлины могут существенно ударить по ключевым партнерам американцев, в частности Евросоюзу. Также специалисты не исключают, что некоторые товары американского экспорта станут неконкурентоспособными.

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