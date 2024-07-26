Экономика восстанавливается благодаря ослаблению Covid-ограничений, благоприятным погодным условиям и торговле оружием с Россией.

Экономика Северной Кореи резко выросла в 2023-м после того, как она демонстрировала падение на протяжении годов. Об этом со ссылкой на данные центрального банка Южной Кореи сообщает Reuters.

Эксперты подсчитали, что ВВП Северной Кореи в 2023 году вырос на 3,1%: это самый быстрый рост за семь лет. Одной из главных причин такой динамики стало то, что после ослабления пограничного контроля из-за пандемии Covid-19 выросла торговля с Китаем.

"Хотя экономические санкции остались, экономика выросла благодаря смягчению ограничений, связанных с Covid, росту торговли с Китаем и благоприятным погодным условиям", – сказал представитель центрального банка Южной Кореи.

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Известно, что экономика Северной Кореи сократилась на 0,2% в 2022 году, на 0,1% в 2021 году и на 4,5% в 2020 году из-за ограничений, связанных с Covid и санкций ООН. Во время пандемии гуманитарные организации выражали обеспокоенность по поводу нехватки пищи для жителей КНДР, а в январе лидер страны Ким Чен Ын заявил, что неспособность обеспечить людей основными жизненными потребностями, включая пищу, является "серьезной политической проблемой".

Большинство экспертов оценивают рост 2023 года как временный, но есть и положительные факторы, такие как возможность дальнейшего роста торговли с КНР и расширение экономического сотрудничества с РФ. Отметим также, что в прошлом месяце Пхеньян и Москва договорились расширить экономическое сотрудничество.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что экономика Северной Кореи вернулась к жизни, поскольку поставки оружия с Россией обеспечили поддержку режиму Ким Чен Ына.

Рост происходит, поскольку Ким Чен Ын приблизился к Москве, проигнорировав призывы США. Также повлияла отмена ограничений на границе, введенных в начале пандемии. Они мешали торговле для экономики, которая пострадала от санкций.

Как Северная Корея помогает России

Недавно стало известно, что Северная Корея могла передать РФ более 5 млн артиллерийских снарядов. Кроме этого, Пхеньян также мог передать десятки баллистических ракет малой дальности.

Напомним, ранее аналитики пришли к выводу, что КНДР производит ракеты KN-23, которые россияне уже использовали для ударов по инфраструктуре Украины. Анализ показал, что отдельные элементы этих ракет в Северной Корее изготавливали с использованием сырья и технической документации, полученной от РФ.

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