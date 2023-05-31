Основой государственности и имперской сущности России являются мифы. С помощью них кремлевские власти получают миллионы послушных рабов, которые готовы жить в дерьме и одновременно кричать о своем "величии". Однако мифы можно использовать лишь до того момента, пока они не соприкоснутся с реальностью и не окажется, что РФ, как Российская империя или СССР, является лишь колоссом на глиняных ногах. И вопрос времени, когда это фундамент начнет рассыпаться, а весь мир станет свидетелем новой смуты на этой дикой территории.

С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую землю был разрушен едва ли не самый главный краеугольный камень московской пропаганды - об уникальном могуществе российской армии, которая в случае чего может дойти хоть до Берлина, хоть до Лиссабона. Не дойдет.

Когда всем стало понятно, что ни с каким "агрессивным блоком" НАТО россияне таскаться не могут, то до вчерашнего дня нейтральные соседи Финляндия и Швеция, глядя на то, что делается в Украине, подали заявки на вступление в Североатлантический альянс, причем первая уже успела стать членом этого военного блока, а вторая стоит на пороге. И мир не перевернулся вверх тормашками, а Солнце не начало всходить на Западе.

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Страшная для московитов реальность - их никто из серьезных мировых игроков не боится

Вот такой страшной для московитов оказалась реальность - их никто из серьезных мировых игроков не боится. Однако отказываться от мифотворчества в Кремле пока не собираются, чтобы не ускорить наступление конца своей недоимперии.

Вождь рашистов Владимир Путин еще пытается держаться за ту химеру, что его страна, в которой унитазы остаются чудом, является "передовым" отрядом человечества, который ведет священную войну с "бездуховным Западом", мечтающим захватить Россию и насильственно лишить "традиционных ценностей". И ближайшим соратником, или, даже, "другом" в этой борьбе якобы является Китай. В какой-то мере КНР помогает оккупантам продолжать вести захватническую войну против Украины, покупая у РФ нефть и газ.

Единственное, на что Россия может рассчитывать в отношениях с Китаем, – это быть сырьевым придатком.

Однако можно ли называть отношения РФ и Поднебесной дружбой или стратегическим партнерством двух равных государств? Последние действия Пекина намекают на то, что единственное, на что Россия может рассчитывать в этих отношениях, – это быть сырьевым придатком. Но, даже, получение этой роли кремлевским старцам придется вымаливать на коленях.

Так, во время недавнего саммита "Китай – Центральная Азия", в котором принимали участие руководители Поднебесной и бывших среднеазиатских сателлитов Кремля, был подписан меморандум о строительстве около 450 километров железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", которая станет частью пути для китайской продукции в Европу в обход РФ. Этот транспортный коридор предусматривает возведение 80 новых мостов и 40 тоннелей, а конечной его целью является соединение Шанхая с Венецией.

По предварительным подсчетам, этот новый маршрут может увеличить объемы транспортировки грузов до 5 миллионов тонн в год, а само время попадания китайских товаров в Европу сократится на 7-8 дней. Как-то не очень похоже, что КНР хочет воевать с Западом.

Тем самым Пекин будет и дальше усиливать свое влияние на центральноазиатские республики, которые после распада СССР продолжали быть очень лояльными к Москве.

Далее Китай сделал еще один "дружественный" к путинскому режиму шаг об ускорении строительства газопровода "линия D", который станет четвертой веткой голубого топлива из Туркмении и сможет увеличить объемы доставки на 30 миллиардов кубометров ежегодно. При этом Китайская Народная Республика, известная своей прагматичностью, закупает туркменский газ примерно на 30 процентов дороже по сравнению с российским.

Планируется, что Китай в этом году закупит у РФ 22 миллиарда кубометров газа по цене 290 долларов за тысячу кубометров. И это на фоне того, как Путин во время мартовского визита китайского кормчего Си Цзиньпина в Москву буквально уговаривал своего "друга" сделать ставку на российский проект "Сила Сибири-2" мощностью 50 миллиардов кубометров, который Кремль продвигает более семи лет.

Кстати, по итогам переговоров с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана по строительству новой железной дороги Китай, пообещал им около 3,6 миллиардов долларов в виде финансовой поддержки и "бесплатной помощи", а также предложил расширить сотрудничество в военной сфере.

КНР неспешно консолидирует свое влияние на Центральную Азию

Этакая интересная вырисовывается перспектива. КНР неспешно консолидирует свое влияние на Центральную Азию, а РФ со своей "второй армией мира" может лишь беспомощно наблюдать за этим необратимым процессом.

Но вряд ли только этим все для Москвы обойдется. Со временем китайские "друзья" обязательно возьмутся за еще один важный миф россиян – что они якобы не мечтают вернуть себе огромные территории Дальнего Востока, которые Россия аннексировала в середине девятнадцатого столетия. Поживем - увидим.

Дмитрий Шварц